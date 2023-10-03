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萬聖節進駐南港！「六福萬怡」推沉浸式恐怖體驗「紅衣新娘房」快來試膽

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六福旅遊集團提供
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即將迎接一年一度的萬聖節，台北六福萬怡酒店將帶讀者踏入「FUN！萬聖魔幻南港城」，即日起至11月20日，一場前所未有的恐怖體驗即將展開。入住充滿蝙蝠和南瓜藤的房間，探索黑玫瑰盛放的魔幻花園，品味別出心裁的萬聖節套餐和調酒，挑戰打造一個月的「沉浸式恐怖體驗房」，六福萬怡「魔幻南港萬聖城」將滿足所有怪誕和搗蛋的慾望。

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去年推出的恐怖體驗房好評如潮，今年更升級為沉浸式遊戲故事推出「紅衣新娘房」，會看到一對穿著華麗禮服的夫婦，在新婚之夜遭受厄運詛咒，被迫分離。且必須深入故事情境，依循現場遺留的道具完成指定任務，方可挑戰成功。另一間「暗黑禁忌森林」傳聞曾是邪惡女巫的秘密聚會地，種植著比人還高的食人花、各種怪異的植物和令人毛骨悚然的南瓜田，氛圍詭譎可怕。恐怖體驗房將於10月13日至11月20日開放，凡入住六福萬怡的房客均可免費參加，現場預約即可。

圖／六福旅遊集團提供
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為了全面體驗萬聖節氣氛，入住也特別推出「FUN！萬聖住房專案」，提供三間主題房選擇：「搗蛋南瓜」、「Circus Show」和「魔幻花園」。住房專案售價6,900元起，包括雙人一晚住宿和一餐，每間房均贈送萬聖節大禮包，內含六福村墓碑鎮推出的萬聖造型髮飾或一禮莊園設計的幽靈莊園鍾罩花等，視乎入住主題房贈送相關禮物。

圖／六福旅遊集團提供
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此外，The Lounge大廳酒吧也推出了999元的萬聖節限定餐點，包含瞳鈴眼沙拉、血紅腦袋瓜濃湯和主食選擇，以及魅人的南瓜乳酪蛋糕甜點。若選擇萬聖節套餐，還可以優惠價220元加購原價400元的互動式萬聖調酒。一同與朋友來享受這個神秘而娛樂的萬聖季節吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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