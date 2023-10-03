不怕吃不到了！西堤牛排「神級主餐」恢復供應 王品這麼說

星巴克10月新品報報！星巴克再推新一波秋季飲品，應景首選「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」及「烤地瓜布蕾風味瑪奇朵」，為今秋增添一份甜蜜與幸福感。而10月也是搞怪的月份，星巴克也帶來一系列萬聖氛圍爆棚的周邊商品，可愛俏皮又實用，讓人忍不住剁手手啦！

2023-10-03 13:00