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不怕吃不到了！西堤牛排「神級主餐」恢復供應 王品這麼說

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／西堤牛排粉絲頁
圖／西堤牛排粉絲頁

老饕不哭！日前，有網友反映「西堤主餐鴨胸消失」的消息，令不少饕客哀號「回不去了」、「只剩回憶」。而王品集團對此作出回應，表示「法式香煎鴨胸全台供應」，消費者不用怕吃不到。

圖／王品集團提供
圖／王品集團提供

西堤牛排的隱藏版神級主餐「法式香煎鴨胸」深受饕客喜愛，每每到訪都是必點必吃，但日前有網友發現鴨胸被改版成「法式香煎鴨胸佐醬香魷魚」，原本的一整塊鴨胸改為兩片鴨胸搭配魷魚的組合，引起網友熱議。後續據《ETtoday旅遊雲》報導，王品集團對此回應表示，網友所述為9月下旬推出的限定菜單，而該活動已於9/29結束，現行全台西堤餐廳皆供應「法式香煎鴨胸」。另外，也有網友分享「都變回原本的法式香煎鴨胸囉～都是沒有魷魚的」，喜愛鴨胸的饕客們又可以開吃好幾波囉！

王品集團表示，「法式香煎鴨胸佐醬香魷魚」為9月下旬限定菜單，原主餐「法式香煎鴨胸」已恢復全台供應，不怕吃不到。圖／摘自西堤牛排官網
王品集團表示，「法式香煎鴨胸佐醬香魷魚」為9月下旬限定菜單，原主餐「法式香煎鴨胸」已恢復全台供應，不怕吃不到。圖／摘自西堤牛排官網

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