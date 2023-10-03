聽新聞
test
0:00 / 0:00
不怕吃不到了！西堤牛排「神級主餐」恢復供應 王品這麼說
老饕不哭！日前，有網友反映「西堤主餐鴨胸消失」的消息，令不少饕客哀號「回不去了」、「只剩回憶」。而王品集團對此作出回應，表示「法式香煎鴨胸全台供應」，消費者不用怕吃不到。
西堤牛排的隱藏版神級主餐「法式香煎鴨胸」深受饕客喜愛，每每到訪都是必點必吃，但日前有網友發現鴨胸被改版成「法式香煎鴨胸佐醬香魷魚」，原本的一整塊鴨胸改為兩片鴨胸搭配魷魚的組合，引起網友熱議。後續據《ETtoday旅遊雲》報導，王品集團對此回應表示，網友所述為9月下旬推出的限定菜單，而該活動已於9/29結束，現行全台西堤餐廳皆供應「法式香煎鴨胸」。另外，也有網友分享「都變回原本的法式香煎鴨胸囉～都是沒有魷魚的」，喜愛鴨胸的饕客們又可以開吃好幾波囉！
延伸閱讀：
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言