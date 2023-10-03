飲料控快收藏！ 迷客夏迷你「雙色小圓仔」 加碼「KINGJUN帆布袋、琺瑯杯」聯名周邊限量登場

飲料控有新鮮事！ 迷客夏5月份與KINGJUN首度聯名大獲好評後，10月起推出第二波公益月聯名活動，將有3款公益款限定杯身和杯膜，以及限量戶外周邊商品「帆布袋、琺瑯杯」，更在台北南港站前門市打造全台唯一、限定一個月的迷客夏 x KINGJUN聯名門市，同步推出雙色小圓仔新配料登場。

圖／迷客夏提供

迷客夏 x KINGJUN公益聯名店，全台僅有一間，就在「迷客夏 台北南港站前店」，展覽期間 2023/10/4至10/31，以Y2K繽紛配色和溫馨可愛的圖案的「夢想星球畫展」為主題，將門市變身公益畫展，帶你進入孩子們充滿愛與希望的夢想星球，展出今年綠光公益計畫所捐贈的3家公益團體小朋友所繪製的著色畫稿。

圖／迷客夏提供

迷客夏同步推出3款超實用戶外周邊實用小物-純棉帆布袋和露營野餐必備的琺瑯杯(2款)，周邊商品於全台迷客夏門市限量販售，售完為止。全台門市也有KINGJUN著色畫紙可以向門市人員索取，還可以到南港公益聯名門市拿著可愛的手舉牌和KINGJUN的超夯角色拍照打卡。

圖／迷客夏提供

迷客夏把台灣人最熟悉的紅白小湯圓，從甜湯裡的傳統湯圓客製成吸管可以吸的迷你「糖蜜雙色小圓仔」，採食用紅麴，不含化學色素，每日門市現場鍋煮，再冷熱交替至Q彈口感，入口還可以感受到清甜糯米香，而且推薦搭配牧場鮮奶茶系列和綠光牧場鮮奶系列飲品，小圓仔和鮮奶茶絕配，推薦給喜歡甜品的你！

圖／迷客夏提供

延伸閱讀：

．台北人要吃爆！日本爆紅的「繡球花霜淇淋」快閃台北 「鮮奶、抹茶霜淇淋」打卡開吃限時一個月

．泡芙爺爺的抹醬神器！Beard papa's「香草奶酥醬」限店販售要筆記 還有「杏仁棒棒」加碼回歸