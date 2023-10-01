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泡芙爺爺的抹醬神器！Beard papa's「香草奶酥醬」限店販售要筆記 還有「杏仁棒棒」加碼回歸

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Beard papa's Taiwan粉絲頁
圖／Beard papa's Taiwan粉絲頁

泡芙爺爺的奶酥醬！日本超人氣泡芙專賣Beard papa's出大招，除了在泡芙口味、餅皮上下足功夫，同時也致力研發更多元的美味商品。而這個10月，「papa香草奶酥醬」驚喜新登場，特別拌入濃郁香草仔獨家秘製，堪稱「抹醬神器」，不論是搭配吐司還是貝果都涮嘴。

圖／Beard papa's Taiwan粉絲頁
圖／Beard papa's Taiwan粉絲頁

知名泡芙專賣Beard papa's於10/1起推出全新「papa香草奶酥醬」，採用品牌獨家研發的配方，加入香氣四溢的香草籽，讓奶酥醬不僅吃得到甜與奶香，還多了一層香草風味更誘人食欲，只要在白吐司、貝果上塗上厚厚一層，再稍微用烤箱加熱，表面金黃微焦成膜，還沒咬下就有奶香、香草味撲鼻，當作早餐、點心都剛好。

人氣「杏仁棒棒」強勢回歸。圖／Beard papa's Taiwan粉絲頁
人氣「杏仁棒棒」強勢回歸。圖／Beard papa's Taiwan粉絲頁

此外，喜歡吃泡芙的朋友也別忘了，Beard papa's推出10月限定「好時巧克力泡芙」，將好時可可粉一同拌入鮮奶油，最後撒上可可粉，帶來雙重濃郁可可味，苦甜交織且不膩。同步加碼「杏仁棒棒」人氣回歸，酥鬆口感的長條型派皮搭配香又脆的杏仁角，與所有口味內餡都百搭，一支不夠就再吃一支。

10月限定「好時巧克力泡芙」。圖／Beard papa's Taiwan粉絲頁
10月限定「好時巧克力泡芙」。圖／Beard papa's Taiwan粉絲頁

Beard papa's 香草奶酥醬販售資訊

開賣日：10/1起

售價：380元/瓶

販售門市：SOGO天母店、誠品站前店、CityLink松山車站店、宏匯廣場店、板橋大遠百店、大江購物中心店、台中三井Lalaport店、高雄夢時代店、高雄漢神巨蛋店

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