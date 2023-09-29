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南部人哭了！「31冰淇淋」新開兩店推「按讚多一球」 網竟哀號一片：南部咧？

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／31冰淇淋粉絲頁、日本31冰淇淋IG
圖／31冰淇淋粉絲頁日本31冰淇淋IG

31冰淇淋展店了！在韓國爆紅的冰淇淋專賣店「31冰淇淋」一次新開兩家門市，一間位於信義、一間則在天母，兩店皆於9/29正式營運，同步祭出「按讚多一球」的開幕優惠。但沒想到新店消息一曝光，竟引來大批網友的哀號聲，湧入不少留言「啊南部人的心聲咧」、「高雄又哭了」、「台南也需要」，直呼根本北台灣限定。

圖／摘自Google地圖(網友Chu Chu Hsu)
圖／摘自Google地圖(網友Chu Chu Hsu)

圖／31冰淇淋粉絲頁
圖／31冰淇淋粉絲頁

31冰淇淋於粉絲頁宣布，插旗信義新光三越A11及天母新光三越，兩家新門市同步在9/29與大家見面，也為慶開幕特別祭出專屬活動，9/29至10/1限時三天，只要在活動期間，於31冰淇淋臉書粉絲團按讚，並購買最新聯名的「斯普拉頓 3 三色迷你三球」，即可免費再多一球迷你冰淇淋，口味任選，幸福感再加一。

圖／31冰淇淋粉絲頁
圖／31冰淇淋粉絲頁

圖／摘自Google地圖(網友林秦)
圖／摘自Google地圖(網友林秦)

其實，31冰淇淋一直格外受到南部朋友的愛戴，每每更新貼文都會湧入網友敲碗南部展店，而本次新店消息一出，同樣掀起一波許願聲，不少南部網友紛紛哀號「是到底要不要來南部啦」、「高雄也想吃」、「南部啊啊啊啊啊啊北部一直開」、「高雄人期待開在高雄，都許願無果」，期望品牌能快快實現南部朋友想吃31的願望。

31冰淇淋 新店開幕優惠資訊

新門市地址：新光三越A11店｜台北市信義區松壽路11號 B2、新光三越天母店｜台北市士林區忠誠路二段202號3樓

優惠期間：9/29～10/1

開幕活動：活動期間於31冰淇淋臉書粉絲團按讚，並購買「斯普拉頓 3 三色迷你三球」，即可獲得迷你冰淇淋一球（口味任選，恕不分裝）

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冰淇淋 新光三越

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