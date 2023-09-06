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台灣終於跟進了！31冰淇淋「超魷型聯名」首亮相 網驚喜再敲碗：還有寶可夢跟瑪利歐

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／日本31冰淇淋IG
圖／日本31冰淇淋IG

終於引進台灣！超人氣「31冰淇淋」攜手Nintendo Switch遊戲軟體「斯普拉遁 3」推出聯名新企劃，本次為台灣國內首次的聯名活動，引起不少網友歡呼「終於來了！」、「台灣終於『魷』了」、「希望能像日本韓國一樣常常聯名」，現在不用飛日本也能吃到啦！

台灣31冰淇淋首次聯名：9月推薦口味「超魷型三色水果總匯口味」。圖／31冰淇淋臉書
台灣31冰淇淋首次聯名：9月推薦口味「超魷型三色水果總匯口味」。圖／31冰淇淋臉書

圖／31冰淇淋臉書
圖／31冰淇淋臉書

台灣「31冰淇淋」首次聯名與「斯普拉遁 3」合作，推出黃、藍、紅三色組成的繽紛冰淇淋「超魷型三色水果總匯口味」，該口味靈感源自遊戲中的「三色奪寶對戰」，藍色為葡萄風味、紅色為蜜桃味，而黃色則是蘇打口味，由這三種清爽滋味打造爽口雪酪，搭配淺綠色酥脆巧克力球，不僅好看又好吃。

日本31冰淇淋「斯普拉遁 3」聯名。圖／日本31冰淇淋IG
日本31冰淇淋「斯普拉遁 3」聯名。圖／日本31冰淇淋IG

而這款新聯名則已在日本上市，並掀起嘗鮮打卡風潮，看到台灣也終於引進聯名，令網友們大讚「超『魷』型」、「台灣也來了欸」、「終於換台灣了」，同時也有人開始敲碗近期洗版IG的「寶可夢」及「瑪利歐」相關聯名，期待更多人氣聯名也能登陸台灣。

網友敲碗希望也能同步跟上寶可夢及瑪利歐聯名。圖／日本31冰淇淋IG
網友敲碗希望也能同步跟上寶可夢及瑪利歐聯名。圖／日本31冰淇淋IG

網友敲碗希望也能同步跟上寶可夢及瑪利歐聯名。圖／日本31冰淇淋IG
網友敲碗希望也能同步跟上寶可夢及瑪利歐聯名。圖／日本31冰淇淋IG

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