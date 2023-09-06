台灣終於跟進了！31冰淇淋「超魷型聯名」首亮相 網驚喜再敲碗：還有寶可夢跟瑪利歐
終於引進台灣！超人氣「31冰淇淋」攜手Nintendo Switch遊戲軟體「斯普拉遁 3」推出聯名新企劃，本次為台灣國內首次的聯名活動，引起不少網友歡呼「終於來了！」、「台灣終於『魷』了」、「希望能像日本韓國一樣常常聯名」，現在不用飛日本也能吃到啦！
台灣「31冰淇淋」首次聯名與「斯普拉遁 3」合作，推出黃、藍、紅三色組成的繽紛冰淇淋「超魷型三色水果總匯口味」，該口味靈感源自遊戲中的「三色奪寶對戰」，藍色為葡萄風味、紅色為蜜桃味，而黃色則是蘇打口味，由這三種清爽滋味打造爽口雪酪，搭配淺綠色酥脆巧克力球，不僅好看又好吃。
而這款新聯名則已在日本上市，並掀起嘗鮮打卡風潮，看到台灣也終於引進聯名，令網友們大讚「超『魷』型」、「台灣也來了欸」、「終於換台灣了」，同時也有人開始敲碗近期洗版IG的「寶可夢」及「瑪利歐」相關聯名，期待更多人氣聯名也能登陸台灣。
延伸閱讀：
．草莓控快筆記！ 士林最強「宣原草莓蛋糕」預購日出爐，爆量「雙層草莓蛋糕」排隊也要吃
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言