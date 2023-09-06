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草莓控快筆記！ 士林最強「宣原草莓蛋糕」預購日出爐，爆量「雙層草莓蛋糕」排隊也要吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝士林宣原蛋糕專賣店FB
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資深草莓控注意！一年一度的草莓季即將來臨，台北最高知名度、每年都吸引搶購的「士林宣原蛋糕專賣店」2023年預購日公布了！每年開放預購總是瞬間秒殺搶空「雙層草莓蛋糕」是不能錯過的經典，現在士林宣原已在粉絲團中公告今年預購時間，快設好鬧鐘，準時手刀搶訂嚐鮮去。

圖／翻攝士林宣原蛋糕專賣店FB
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過往清晨就要早起排隊搶購經典草莓蛋糕的「士林宣原蛋糕專賣店」，確定將在10/1晚間8點開放草莓季預購，到時會在FB粉絲團和官方Line放出google訂單的連結。然而，為了提供最高品質，屆時出貨的時間會依草莓的產地和品質有所調整，可能影響正式開賣時間，草莓控們需要保持耐心等待！

店內最受歡迎的「雙層草莓蛋糕」，蛋糕體有原味、巧克力抹茶三種可以選擇，品質有保證地鋪好鋪滿台灣超大顆草莓，今年更震撼的升級版為生乳系列的「極緻草莓蛋糕」，以上層生乳、夾層卡士達配上酸甜多汁的草莓，層次感十足，口感更加豐富。此外，還有抹茶雙層草莓蛋糕、巧克力雙層草莓蛋糕、原味雙層草莓蛋糕、原味雪藏草莓蛋糕、巧克力雪藏草莓蛋糕、莓果生巧克力等同步開賣。

圖／翻攝士林宣原蛋糕專賣店FB
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【士林宣原蛋糕專賣店 草莓蛋糕預購方法】
預購日：112/10/01晚上8點開放草莓季平日宅配以及平假日自取預定。
預購辦法：10/01晚上8點於「FB粉絲團以及官方line通知開放google訂單連結網頁」請於google表單訂購即可。
注意事項：
．有排入出貨會以LINE或簡訊通知到貨。
．草莓上市預計為112年11月~113年3~4月(出貨期不定,請耐心等待安排,可line詢問交期,出貨以司機車趟為優先安排,再來才是下單順序)。
．宅配訂單，數量滿12個以上即可免運宅配。

士林宣原蛋糕專賣店 草莓蛋糕宅配/自取商品:
1、極緻巧克力草莓蛋糕650元/條(生乳+卡士達)
2、極緻原味草莓蛋糕650元/條(生乳+卡士達)
3、抹茶雙層草莓蛋糕600元/條
4、巧克力雙層草莓蛋糕500元/條
5、原味雙層草莓蛋糕500元/條
6、巧克力雪藏草莓蛋糕350元/盒**每張訂單最多限定20盒**
7、原味雪藏草莓蛋糕350元/盒**每張訂單最多限定40盒**
8、莓果生巧克力500元/盒

士林宣原蛋糕草莓蛋糕

地址：台北市士林區前港街70號

電話：02-28819256

圖／翻攝士林宣原蛋糕專賣店FB
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