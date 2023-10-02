又到了吃螃蟹的季節！用美食迎接秋天 秋蟹饗宴重磅登場

咖哩炒螃蟹。 圖：北投大地酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋風徐徐，正值品嘗肥美秋蟹的最佳時節，甫獲得亞太年度十大名店的大地酒店「奇岩一號」，自9/22-11/30推出「金秋之宴－鮮享秋蟹」，售價3,200元起！擅於演繹川湘料理又極具創意的行政總主廚李昭明，今年特別精選產地直送、鮮嫩肥美的大沙公，以「白灼」、「乾鍋」、「咖哩」、「桂花」等多種烹飪技法，精彩展現四款各具風味的秋蟹料理，白灼嘗其鮮、乾鍋食其味、咖哩吃其香、桂花品其雅，沙公鮮甜的海味，厚實細嫩的口感，就是秋天來臨的滋味。

▲沙母粉絲煲。 圖：君品酒店／提供

全台唯一六度榮獲米其林三星殊榮，並以經典融合創新粵菜馳名的君品酒店「頤宮」中餐廳，由行政主廚陳偉強以深厚精湛的粵菜廚藝親自操刀，誠摯呈獻「饕蟹迎秋」饗宴，六道經典佳餚等待饕客的探「蟳」。本次推出全新海味十足菜色－「沙母粉絲煲」，及備受喜愛的五道經典招牌菜－「油鹽焗處女蟳」、「花雕酒蛋蒸黃金蟹」、「避風塘炒沙公」、「沙母炒糯米飯」、「薑蔥焗沙母」。主廚選用嚴選品種產地直送的肥美活蟹：「沙公」、「沙母」、「處女蟳」和「黃金蟹」進行烹調，完美地呈現了秋季螃蟹的鮮美，即日起至11/30期間限定供應。「沙公」、「沙母」、「處女蟳」需提前3天預訂，「黃金蟹」則需提前7天預訂，秋季菊黃蟹肥之際絕不可錯過！

▲蟹晶宴。 圖：富士大飯店／提供

汐止富士大飯店今年初次參加即獲得新北市優良旅館評選「優良旅館金獎」。當中由資深港籍主廚伍見朋掌杓之「立軒中餐廳」攜手呈獻「蟹晶宴」，邀您來品味秋蟹肥美鮮味盛宴。特別規劃了新加坡、港式、潮州及台式的不同特色秋蟹料理，帶給您口感和味覺的多重享受。包括：星洲香辣蟹佐麵包、避風塘沙公佐生滾干貝粥、麻油沙母佐麵線、欖菜蒸沙公等各式菜系。汐止富士大飯店重視時尚美食，特別挑選了體型大且肉質肥美的沙公和沙母，重量約達600至700克，用心打造多道不同風味的秋蟹料理。「蟹晶宴」將自即日起持續至12/30，讓您有充足的時間來品嘗這場秋蟹的肥美饗宴。請立即預約「立軒中餐廳」，一起來享受這場秋天的美食盛宴，感受秋蟹的肥美鮮味，用美食迎接秋天的到來！

▲豪華秋蟹粥。 圖：震大金鬱金香酒店／提供

台中海線震大金鬱金香酒店即日起至11/15推出「蟹姤初秋海線遊」 優惠活動，凡活動期間民眾身分證姓名同字或同音對中「極、品、三、點、蟹、海、鮮、粥」任一個字，入住初秋住房專案即享翌日自助早餐升級版，每房贈送原價$450的現煮「極品三點活蟹海鮮粥」一份，經典客房優惠價每房每晚只需$3,099起!! 沒對中的民眾也別覺得可惜，飯店另推出「一泊二食專案」及「泊港海陸大餐套房專案」，每房優惠價只需$4,980元起，專案附贈的自助早餐也直接升級每房贈送「極品三點蟹海鮮粥」一份。

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