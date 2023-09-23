比臉還大！ 高雄人氣烘培坊放大術「巨無霸菠蘿、帽子麵包」 奶酥邊邊好吃停不了

高CP值麵包在高雄！ 在地知名「奧瑪烘焙」不停挑戰創新，將兩款麵包用神奇放大術變得超巨大，首推「巨大墨西哥帽子麵包」，霸氣的帽子造型，放在面前直接遮住成人的臉，再推「巨無霸菠蘿卡士達麵包」，將懷舊的奶酥麵包放大，香氣四溢吃了滿口奶香+無敵飽足感。

圖／翻攝奧瑪烘焙 Auma Bakery粉專

奧瑪烘焙秉持求新求變精神，最新帶給消費者新奇的視覺味覺雙饗宴，先前推出第一波「巨大墨西哥帽子麵包」，將古早味墨西哥麵包做成帽子形狀，尺寸直接霸氣升級成超大size，不只堅持使用湯種麵團，並且用特製的奶酥淋醬，烘焙出來的「奶酥邊邊」香酥得超級無敵，絕對是吃一口就停不下來的美味，果真一推出就秒殺完售。

圖／翻攝奧瑪烘焙 Auma Bakery粉專

近期再推出第二波「巨大菠蘿卡士達麵包」，將懷舊經典好滋味的台式菠蘿麵包放大再放大，用高超技術灌入滿滿香濃奶香卡士達內餡，填滿厚實特製酥脆菠蘿皮，一出爐就擋不住的陣陣撲鼻香氣，2款巨大版無敵麵包，絕對要推薦給喜愛菠蘿麵包的麵包控們。

圖／翻攝奧瑪烘焙 Auma Bakery粉專

圖／翻攝奧瑪烘焙 Auma Bakery粉專

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