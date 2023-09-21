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惹怒義大利人！拿坡里台義混血「摃丸披薩」登場 香濃起司＋彈口摃丸蹦出新火花

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自拿坡里官方粉絲團(網友吳冠儀)、拿坡里官網
圖／摘自拿坡里官方粉絲團(網友吳冠儀)、拿坡里官網

義大利人沉默系列再加一！披薩炸雞專賣「拿坡里」自即日起推出結合在地與創新的新口味「摃丸披薩」，特別攜手新竹「海瑞摃丸」合作打造新滋味，至11/13前還有點購新品贈100元折價券活動，讓你創新吃還能拿好康。

圖／拿坡里官網
圖／拿坡里官網

「拿坡里 x 海瑞摃丸」聯名推出「摃丸披薩」，以經典義式肉醬打底，放上名品「海瑞摃丸」增添彈牙口感與鮮美肉汁，搭配香菇、毛豆仁，清脆甘甜，加上招牌鬆厚餅皮與香濃起司，意外蹦出台義混血的迷人滋味。新品消息一曝光，吸引速食控回應「換人不務正業了」、「拿坡里也想惹怒義大利人」，還有人笑稱是「義大利人生氣系列」。

圖／摘自拿坡里官方粉絲團(網友吳冠儀)
圖／摘自拿坡里官方粉絲團(網友吳冠儀)

此外，即日起至11/13，凡於活動期間內至拿坡里門市點購聯名新品「竹塹摃丸披薩」，即贈海瑞摃丸折價券一張，可於海瑞摃丸線上購物商城享「拿坡里披薩.炸雞專區」商品滿400元折100元優惠，折扣碼每筆訂單限用一次，可重複使用於不同訂單。而折扣碼優惠券會接在發票後方，可別不小心失手弄丟囉！相關活動詳請以折價券及拿坡里官網為準。

圖／拿坡里官網
圖／拿坡里官網

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