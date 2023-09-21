冠軍奶茶買1送1！手搖黑馬御私藏「冠軍珍奶」征服美國胃 全台買一送一要喝爆
紅到美國的台灣之光！2023紐約時報廣場舉辦的珍奶節比賽結果出爐，由自台南起家的茶飲品牌「御私藏」拿下冠軍，品牌也為慶奪冠祭出「冠軍奶茶買一送一」的優惠，邀請全台及美國人共襄盛舉，本週六(23)補班日也能爽爽開喝不憂鬱！
好消息！致力於推廣台灣珍奶文化的「御私藏」在2023紐約時報廣場「珍奶節」奪下第一名，御私藏更祭出年度冠軍奶茶「燄燒布蕾黑龍奶」買一送一的大方好康，即日起至9/24，於全台及美國同步優惠開跑，補班日照樣買一送一。奪冠主角「燄燒布蕾黑龍奶」不僅喝得到奶味茶香及Q彈珍珠，上層經過炙燒的布蕾也為整杯奶茶增添豐富口感與香甜刺激，冠軍滋味果然不同凡響。
值得一提的是，該優惠活動限至店購買，不提供外送及寄杯服務，每人限購2組，供應數量以各門市為準。買一送一於御私藏全台門市同步進行，查好門市就開喝冠軍奶茶啦！
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