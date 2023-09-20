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限時2週！ 必勝客中秋節「月亮圈圈比薩」來了 搭買1送1+99元團圓價加購

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／必勝客官網
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創意無限的必勝客披薩又來了！ 繼今年4月愚人節造成轟動的芝心圈圈「零傷害披薩」、520的「愛心芝心比薩」之後，中秋節再度認真開賣「月亮＋圈圈」，限定PK雙饗卡APP獨享披薩買一個送一個，加購「月亮圈圈披薩」團圓價只要99元。

圖／必勝客官網
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必勝客中秋節回歸零傷害披薩「芝心圈圈」，這次還讓「月亮＋圈圈」好好團圓、合體不分開，以「芝心餅皮圈圈」作為月亮外圈餅皮，中間部分則是莫札瑞拉月亮起司餅，Q彈咬嚼勁的外皮加上鹹香濃郁的內圈起司餅，才是完整滿月。

圖／必勝客官網
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這款「月亮圈圈」比薩即日起至10/1限定販售，使用 PK APP訂購「外帶買大送大」或「外送買大送小」，原價139元活動期間只要加價99元即可購買。

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