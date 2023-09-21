全聯「這一款」神飲料 比好市多還便宜！ 內行讚：一次補滿、有特價就搬
不少人的早餐首選是來一杯營養又好喝的鮮奶！一名網友哀喊，最近發現全聯一款進口鮮乳正在特價，平均一大罐只要129元，不過「每次都沒有貨！」，消息曝光後引發網友討論，有內行網友透露，這款和好市多科克蘭鮮奶有一樣的味道，而且這瓶比好市多便宜且容量更多！
一名網友近日在《我愛全聯-好物老實說》臉書社團表示，他逛到全聯的生鮮區時，發現一張特價海報寫著「福樂美國原裝進口100%鮮乳」2瓶258元，正在特價，等於平均一瓶129元，但正當他想買一組時，架上已沒有商品，讓他無奈地大嘆「這鮮奶每次去，每次都沒有貨！」
一名網友近日在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示他去逛全聯時，發現「福樂美國原裝進口100%鮮乳」正在特價，2瓶258元，平均一瓶129元，但當他想買時，為時已晚，架上已沒了商品，讓他忍不住大嘆「這鮮奶每次去，每次都沒有貨」。
文章曝光後，引發網友熱議，「喝起來跟好市多科克蘭鮮奶一樣味道」、「我都一次補滿（6瓶）慢慢喝」、「更便宜了，上次買268元」、「跟好市多的（鮮奶）很像」、「勤勞點囉～多跑幾家必有收穫」、「重點是我家附近的全聯沒有賣這款⋯我還得找鄰近區域的全聯」、「因為是海運來的，都是一批到貨，如果賣完要再等下一批貨到」。
也有許多人將它跟好市多鮮奶做比較，「喝起來跟好市多柯克蘭鮮奶一樣味道」、「有特價就搬，不用跑好市多」、「覺得跟柯克蘭味道很像，特價時沒貨，有貨時沒特價」。實際比較得知，好市多柯克蘭2瓶價格259元，容量1890ml；全聯福樂2瓶258元，容量1892ml，也就是說，不管是價格還容量，福樂都略微勝出。
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