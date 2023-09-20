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CoCo、五桐號、可不可「買一送一」！7家手搖飲優惠　連星巴克也有買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者官網
圖／業者官網

中秋節前夕手搖飲優惠喝起來！CoCo都可週三好友日限定，2款新品「輕乳茶」第二杯0元優惠，相當於「買一送一」，還有五桐號、可不可熟成紅茶、TEA TOP、春陽茶事等搭配外送平台Uber Eats買一送一輕鬆下單喝，連星巴克也有「買一送一」外送隱藏版優惠快追！

●CoCo都可

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

CoCo都可9/20週三好友日一日限定，沐春風 輕乳茶(中) / 日落錫蘭 輕乳茶(中)「第二杯0元」，相當於「買一送一」好康。提醒要先領券，限使用CoCo都可訂線上點單，每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣。此外，即日起至9/30止，CoCo都可在外送平台Uber Eats則獨家推出3款指定飲品葡萄柚果粒茶、沐春風 輕乳茶、日落錫蘭 輕乳茶統統有「同品項買一送一」！

●星巴克

焦糖瑪奇朵、摩卡。圖／星巴克官網
焦糖瑪奇朵、摩卡。圖／星巴克官網

即日起至9/29，星巴克foodomo限定推出，每週三至週五指定飲品「買一送一」，可點特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元、特大杯「摩卡」兩杯優惠價165元。

●五桐號

圖／五桐號官網
圖／五桐號官網

即日起至10/03止，五桐號外送平台Uber Eats可享2款指定飲品買一送一 ，咀嚼控不能錯過的「蜜桃冰茶凍飲」，以及清爽純茶「一把青茶」都有買一送一。

●可不可熟成紅茶

圖／可不可熟成紅茶官網
圖／可不可熟成紅茶官網

可不可熟成紅茶與Uber Eats合作，9/20至9/24，中杯「柚果紅茶」或「雲蓋胭脂」享買一送一，單次最多買5送5；大杯及加料，採價差加價方式下單；每日優惠限量，兌完為止。而9/25至9/30，單筆消費滿150元「現折20元」，限單筆消費滿額折扣一次，數量有限，兌完為止。

●春陽茶事

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

春陽茶事即日起9/30，限定外送平台Uber Eats，指定優惠品項柚香烏龍(L)、鳳梨蜜烏龍(L)可享「買一送一」優惠，售完為止。

●TEA TOP第一味

圖／TEA TOP第一味提供
圖／TEA TOP第一味提供

TEA TOP第一味配合外送平台Uber Eats，限定部分門市、指定品項推出「買一送一」優惠，有茉香綠茶、冬瓜檸檬、翡翠洛神、大吉嶺奶茶等指定品項，可享買一送一優惠。

●貢茶

貢茶配合外送平台Uber Eats，限定部分門市、指定品項推出「買一送一」優惠。經查，有水蜜桃烏龍、楊桃汁等指定品項，可享買一送一優惠。

圖／貢茶官網
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買一送一 Uber Eats CoCo 可不可熟成紅茶 星巴克

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