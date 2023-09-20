遭出征使用巴西蛋！花蓮「蛋黃酥名店」收1星負評　老闆怒喊：是用純正鴨蛋

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝歪歪歪甜點臉書
圖／翻攝歪歪歪甜點臉書

中秋節即將到來，蛋黃酥買氣高漲，不料近日進口雞蛋爭議，花蓮名店「歪歪歪甜點」也無辜捲入風波，遭網友留下Google一星評論，質疑使用過期進口蛋，對此，店家則發文解釋並曬出匯款紀錄，強調自家使用的是純正鴨蛋，而非雞蛋。

「歪歪歪甜點」近日收到1星負評，內容質疑店家使用過期的進口蛋做糕點，「在缺蛋的中秋節前夕，你們竟然有源源不絕的鹹蛋，實在令人感到懷疑，業界盛傳你們是用雞蛋而非鹹鴨蛋，近期有巴西但過期蛋在市面流竄，請問你們有用到巴西進口的雞蛋嗎？你們是不是政府的白手套，專門處理這些過期蛋呢？」

圖／翻攝歪歪歪甜點臉書
圖／翻攝歪歪歪甜點臉書

對此，「歪歪歪甜點」貼出3張匯款截圖，並氣憤表示「為什麼我們會有源源不絕的鹹蛋？因為八月就預付了訂金至少20多萬在鹹蛋上！是紅土漬鴨蛋黃，指名要大顆油脂豐厚的那種，直接跟有養鴨場的鹹蛋黃上游加工廠訂購的，起訂量上萬，不是只要一兩百顆，是現在在市場也買不到的那種。」

圖／翻攝歪歪歪甜點臉書
圖／翻攝歪歪歪甜點臉書

為了中秋出貨已經忙得人仰馬翻了，業者還突然被扣帽子，只能無奈解釋，蛋黃酥用的是「鴨蛋」不是「雞蛋」，他們早在8月就提早跟養鴨場的鹹蛋黃上游加工廠預訂品質好的鹹蛋黃，因為要做上萬顆蛋黃酥，光是鹹蛋黃就付了近20萬的貨款，還附上匯款證明，再調，歪歪歪甜點就是「老老實實本本分分的做蛋黃酥，做了至少七年了」。

圖／翻攝歪歪歪甜點臉書
圖／翻攝歪歪歪甜點臉書

老顧客紛紛力挺店家留言，「來朝聖」、「直接告他誹謗」、「怎麼感覺像是同業」、「羨慕有好的蛋黃，我也想要」、「竟然還有人不知道蛋黃酥裡面是鴨蛋黃嗎？」掀起熱議。

圖／翻攝歪歪歪甜點臉書
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