不要再送蛋黃酥了！上班族最愛「咖啡迷你杯」中秋現省100 免排隊、喝不膩 還能自創新喝法

別只搶蛋黃酥！中秋將至，各名店月餅、蛋黃酥等禮盒掀起搶購風潮，但秋節送禮除了糕餅類就沒有其他選擇了嗎？不愛吃餅或怕胖的朋友看過來，udn小編找到送禮友好新選擇「咖啡迷你杯禮盒」，小小一杯超可愛，倒入熱水輕鬆還原咖啡香。上班族最想收到這樣高顏值又實用的禮盒，送禮直接送到心坎裡。

圖／SUNFRIEND MOUTH IG

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上班族送禮首選！各大超商推出「咖啡迷你杯」等即溶咖啡組廣受消費者喜愛，迷你外型不僅吸睛，攜帶也方便。而時常代理超Q食品掀起話題的「SUNFRIEND MOUTH 上友」也在中秋節來臨之際，推出「鮮萃義式濃縮咖啡迷你杯禮盒」，有85%經典義式及70%特濃金獎兩種選擇，只要將白開水倒入迷你杯中，即可瞬間還原咖啡店現沖Espresso，咖啡香氣四溢，還能加入牛奶自製濃郁拿鐵，想要DIY創意新喝法都沒問題！

圖／SUNFRIEND MOUTH IG

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即日起至9/30前，於上友官網購買享單件特價590元(原價690元)，每盒內含10顆迷你杯，搭配質感外盒，送禮好體面。相關購買資訊可見上友官網。

圖／SUNFRIEND MOUTH IG

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