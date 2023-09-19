快訊

登革熱周增2千例本土 新增3死 發病5天內不治

獨／退錯冰、領錯屍法醫險解剖錯人 竹市殯儀館連環疏失出大包

拜登對伊朗的荒謬妥協？59億美元換5位美國公民划算嗎

不讓月餅專美於前！「鹹蛋黃金沙拉麵」限時上市，按讚+密語免費升級特濃版

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／麵匡匡拉麵食堂提供
圖／麵匡匡拉麵食堂提供

中秋節除了傳統的蛋黃酥，現在還有另一種令人垂涎的選擇！近期備受矚目的新興拉麵品牌「麵匡匡」，為吾蜂美味集團獻上了一道獨具創新風味的台式拉麵，以極具創意的麵點、湯頭堪比滴雞精的口感和別樹一幟的風味，已在各地迅速擴展，深受拉麵愛好者的喜愛。而在九月份，他們更為中秋佳節推出了一款限定美食「鹹蛋黃金沙拉麵」，靈感來自蛋黃酥的概念，讓熱愛鹹蛋黃的美食愛好者能夠嘗到全新的味覺享受。

圖／麵匡匡拉麵食堂提供
圖／麵匡匡拉麵食堂提供

這款嶄新的「鹹蛋黃金沙拉麵」，獨家打造了屬於台灣人的經典鹹香拉麵，Ｑ彈的麵條完美融合金沙香氣，每一口都讓人愛不釋手。更令人興奮的是，他們特別推出了「免費金沙加倍」的驚喜活動，即日起至九月底，只需告訴店員密語「金沙大食女」，並展示按讚「麵匡匡拉麵食堂」粉專的畫面，即可免費升級至特濃版鹹蛋黃金沙拉麵。

圖／麵匡匡拉麵食堂提供
圖／麵匡匡拉麵食堂提供

麵匡匡秉持著吾蜂美味集團的台式餐飲風格，他們的口號是「一碗好麵，療癒您的心靈」，希望透過一碗熱騰騰的特製拉麵，溫暖每一位顧客的身心靈。麵條有粗細兩種選擇，不管您選擇哪一種，都經過三次熟成和九次壓制，呈現出完美的Ｑ彈口感。湯頭更是經過吊掛蒸煮的方式製作，以提取出最豐富的風味。菜單上有招牌豚骨拉麵、麻辣拉麵、叉燒雞白拉麵等多種選擇，而且還可以依照個人口味調整肉量，滿足每一位食客的喜好。

圖／麵匡匡拉麵食堂提供
圖／麵匡匡拉麵食堂提供

「麵匡匡」的「鹹蛋黃金沙拉麵」不僅是中秋佳節的美味新選擇，也是台灣風味拉麵的全新代表。無論是否為鹹蛋黃的愛好者還是拉麵控，都絕對不能錯過這道美味。趁著優惠期間，前來品嘗這碗充滿台灣風味的特色拉麵吧！

圖／麵匡匡拉麵食堂提供
圖／麵匡匡拉麵食堂提供

延伸閱讀：

寒沐「MU TABLE」宜蘭居民暨全台60歲成人68折！無限吃烤乳豬、竹筒飯

不要再送蛋黃酥了！上班族最愛「咖啡迷你杯」中秋現省100 免排隊、喝不膩 還能自創新喝法

拉麵 沙拉 蛋黃酥

相關新聞

台灣觀點美食評鑑－第三屆500盤2023得獎名單9／28正式揭曉　50位評審名單曝光

盛大邁入第三屆、首份屬於台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，除了成為這幾年網路上的熱門關鍵字，同時是許多餐廳或主廚們心繫的...

不讓月餅專美於前！「鹹蛋黃金沙拉麵」限時上市，按讚+密語免費升級特濃版

中秋佳節，除了傳統的蛋黃酥，現在還有另一種令人垂涎的選擇！近期備受矚目的新興拉麵品牌「麵匡匡」，為吾蜂美味集團獻上了一道獨具創新風味的台式拉麵，以極具創意的麵點、湯頭堪比滴雞精的口感和別樹一幟的風味，已在各地迅速擴展，深受拉麵愛好者的喜愛。而在九月份，他們更為中秋佳節推出了一款限定美食「鹹蛋黃金沙拉麵」，靈感來自蛋黃酥的概念，讓熱愛鹹蛋黃的美食愛好者能夠嘗到全新的味覺享受。

滿額送杯墊！麥當勞「大紅袍香麻炸鷄腿」只賣35天

麥當勞自9月20日起，將限時推出新品「大紅袍香麻炸鷄腿」，藉由大紅袍花椒醬的提味，帶來辛香微麻的滋味。另外於麥當勞歡樂送...

肉鬆麵包＋芋泥有新意！全家推7款烘焙新品 另有14款人氣鮮食8.8折優惠

喜愛傳統麵包風味的民眾快衝全家！全家便利商店自9月20日起陸續推出多款經典烘焙PLUS系列，以經典口味麵包延伸搭配新食材...

寒沐「MU TABLE」宜蘭居民暨全台60歲成人68折！無限吃烤乳豬、竹筒飯

當秋季的微涼風光漸漸來臨，大家都迫不及待地期待著享受泡湯和美食的絕佳時機。而礁溪寒沐酒店的MU TABLE自助餐廳正深刻理解著旅客和當地居民的需求，他們心懷著希望，期望能夠成為宜蘭的美食交流平台，讓朋友們歡聚一堂，共享美食饗宴。為此，MU TABLE自助餐廳特別呈獻了「沐饗三重奏」，為期三個月的美食盛事，每個月都將呈獻不同主題的特色料理，而且價格保持不變。更加令人驚喜的是，當地宜蘭居民和全台60歲以上的長者將享受到68折的專屬優惠。

一整桶海鮮任你抓吃！浮誇系海鮮桶好「嗆秋」

中秋佳節即將到來，台中新天地集團特別推出不用烤、不用等、盛行於美國南方港口的隨手抓吃外帶豪華「嗆秋」海鮮桶，民眾可於取餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦