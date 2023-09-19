不讓月餅專美於前！「鹹蛋黃金沙拉麵」限時上市，按讚+密語免費升級特濃版

中秋節除了傳統的蛋黃酥，現在還有另一種令人垂涎的選擇！近期備受矚目的新興拉麵品牌「麵匡匡」，為吾蜂美味集團獻上了一道獨具創新風味的台式拉麵，以極具創意的麵點、湯頭堪比滴雞精的口感和別樹一幟的風味，已在各地迅速擴展，深受拉麵愛好者的喜愛。而在九月份，他們更為中秋佳節推出了一款限定美食「鹹蛋黃金沙拉麵」，靈感來自蛋黃酥的概念，讓熱愛鹹蛋黃的美食愛好者能夠嘗到全新的味覺享受。

圖／麵匡匡拉麵食堂提供

這款嶄新的「鹹蛋黃金沙拉麵」，獨家打造了屬於台灣人的經典鹹香拉麵，Ｑ彈的麵條完美融合金沙香氣，每一口都讓人愛不釋手。更令人興奮的是，他們特別推出了「免費金沙加倍」的驚喜活動，即日起至九月底，只需告訴店員密語「金沙大食女」，並展示按讚「麵匡匡拉麵食堂」粉專的畫面，即可免費升級至特濃版鹹蛋黃金沙拉麵。

圖／麵匡匡拉麵食堂提供

麵匡匡秉持著吾蜂美味集團的台式餐飲風格，他們的口號是「一碗好麵，療癒您的心靈」，希望透過一碗熱騰騰的特製拉麵，溫暖每一位顧客的身心靈。麵條有粗細兩種選擇，不管您選擇哪一種，都經過三次熟成和九次壓制，呈現出完美的Ｑ彈口感。湯頭更是經過吊掛蒸煮的方式製作，以提取出最豐富的風味。菜單上有招牌豚骨拉麵、麻辣拉麵、叉燒雞白拉麵等多種選擇，而且還可以依照個人口味調整肉量，滿足每一位食客的喜好。

圖／麵匡匡拉麵食堂提供

「麵匡匡」的「鹹蛋黃金沙拉麵」不僅是中秋佳節的美味新選擇，也是台灣風味拉麵的全新代表。無論是否為鹹蛋黃的愛好者還是拉麵控，都絕對不能錯過這道美味。趁著優惠期間，前來品嘗這碗充滿台灣風味的特色拉麵吧！

圖／麵匡匡拉麵食堂提供

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