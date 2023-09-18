寒沐「MU TABLE」宜蘭居民暨全台60歲成人68折！無限吃烤乳豬、竹筒飯

當秋季的微涼風光漸漸來臨，大家都迫不及待地期待著享受泡湯和美食的絕佳時機。而礁溪寒沐酒店的MU TABLE自助餐廳正深刻理解著旅客和當地居民的需求，他們心懷著希望，期望能夠成為宜蘭的美食交流平台，讓朋友們歡聚一堂，共享美食饗宴。為此，MU TABLE自助餐廳特別呈獻了「沐饗三重奏」，為期三個月的美食盛事，每個月都將呈獻不同主題的特色料理，而且價格保持不變。更加令人驚喜的是，當地宜蘭居民和全台60歲以上的長者將享受到68折的專屬優惠。

首個主題是「原住民美食節」，以慶祝五穀豐收為靈感。這次的亮點之一是主廚親自現切的「烤乳豬」，那酥脆外皮所發出的誘人聲響絕對能挑動您的味蕾。再加上傳統的「竹筒飯」，每粒都充滿彈性的糯米搭配山豬肉，帶來清新的竹葉香氣，令人愛不釋手。

圖／礁溪寒沐酒店提供

不可錯過的還包括傳統的「阿拜」，一種類似粽子的美食，以月桃葉和假酸漿葉包裹著糯米和豬肉，經過水煮後，帶著清香爽口的滋味。主廚巧妙地設計了兩種風味獨特的香腸，分別是以山胡椒香料入饌的「馬告香腸」，以及來自蘭嶼達悟族的「飛魚香腸」，其魚卵在口中嘗起來彈牙有嚼勁。最後，還有那金黃多汁、細嫩的「炭烤全雞」，絕對是一道令人垂涎三尺的佳餚。

圖／礁溪寒沐酒店提供

接下來，我們即將迎來「客家美食節」，這將展示客家飲食文化的鹹、肥、香。值得推薦的包括經典的家常菜「梅干扣肉」，那鹹香入味的五花肉與梅干菜絕對會讓您食指大動。還有那香氣四溢、誘人噴香的「客家麻油雞」，先以麻油煸炒薑片的香氣，再加入黃土雞、米酒、紅棗、枸杞和冰糖，燉煮出濃郁的麻油香氣，絕對是秋冬季節的滋補之選。

最後，我們抵達「宜蘭農村美食節」，這個主題源於早期農家感謝當地居民幫助收割農作物的心意。主廚巧妙為我們帶來多款古早味農家菜，包括淋上香濃豆腐乳醬的「黃豆高麗菜」，以及口感鮮嫩、爽脆的「蔭油香蔥野蕨菜」等開胃佳餚。最令人期待的是「農村蔥香米粉」，其中豐富的食材包括香菇、三星蔥、五花肉、米粉、蛋酥和芋頭絲等，絕對能滿足您挑剔的味蕾。

圖／礁溪寒沐酒店提供

總之，礁溪寒沐酒店的MU TABLE自助餐廳將為您帶來一場美食之旅，名為「沐饗三重奏」，這將是秋季中不可錯過的盛會。請不要錯過活動期間，即日起至10月10日，來品味烤乳豬、竹筒飯、阿拜、馬告香腸、DIY小米酒調酒吧台等推薦的美食，絕對會陶醉於這場美味之旅中。

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