賞月就搭21Plus「中秋好食雞」！ 高雄人搶吃「you成炸雞」開幕現折101、+1元送手工炸薯片
烤雞控、炸雞控統統看過來！ 中秋佳節即將來臨，21Plus推出美味「中秋好食雞」套餐，能嚐到完整一整隻香草烤雞，再贈送烤餅、綠茶，特價組合470元，另外，高雄人有口福了，歷時三年研發，千葉集團旗下的「you成炸雞」開張，開幕首5日優惠現折101元，還有機會嚐到+1元的手工現切炸薯片。
21Plus最了解肉肉控的心情，自9/16起至9/30，中秋佳節期間為大家特別推出令人垂涎「中秋好食雞」套餐組合，內含有「21香草烤雞乙只(附2醬)，再贈送起司烤餅(8吋)以及蜂蜜綠茶(L)兩杯，節慶組合價格470元，將吃肉樂趣與節慶儀式更加完美融合。
千葉餐飲集團全新推出「you成炸雞」品牌，歷經5年養雞、3年研發，打造成最潮炸雞店，選挑最佳尺寸口感雞肉，從油炸到用油相當講究，還有神秘炸粉，炸出來的雞肉酥脆多汁。
獨門醬汁耗時三年自行研發，光是韓式炸雞就有韓式甜辣、焦糖麻辣、初雪起司、蒜香蜂蜜、蜜檸柚香等5種口味可挑選，9/18至9/22開幕期間，原價319元組合只要218元，現折抵101元，每日限30組優惠不併用；更別錯過有you成烤全雞，肉一撕開就噴汁，一口咬下香氣四溢，另外還提供慢火熬煮水果沾醬或墨西哥沾醬可選擇，於9/23至10/1購買脆皮炸雞+1元再送手工現切炸薯片乙份。
目前第一家「you成炸雞」設立在高雄義享店，未來將持續展店，店內還有義大利麵系列、燉飯、焗烤系列、手工桿式窯烤Pizza可選擇，只要168元起就能嚐到各種義式美味，提供更多元的炸雞饗宴，千萬別錯過。
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