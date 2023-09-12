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肯德基爺爺有新招！ 「爺爺的日式食堂」即將開張 神秘新品「KORO-KARA」9／19幸福上桌

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝KFC
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每當有新品，都能不斷開創新話題的肯德基，又帶來新消息了！日前肯德基官方FB釋出「爺爺的日式食堂」即將開張，並邀請消費者一同互動留言「如果有_____幫我打氣，一切就KOROKARA了！」，引網友紛紛貢獻新產品新點子，而最新官方PO文則可看出「層次豐富 的KORO-KARA」是由兩種綿密飽滿的日式產品組合，接下來一同期間9/19的新品揭曉！

圖／翻攝KFC
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肯德基最新宣布在「爺爺的日式食堂」裡，美食不僅僅是食物，每一口都是為你打氣的力量，要用滿滿幸福的美食，療癒你的心，預告中寫下「KORO-KARA」超乎意料的口感搭配，以「KORO豐富綿密 / KARA人氣爆棚」、「KORO 酥軟兼具/ KARA 層次分明」等關鍵線索引網友們瘋猜一波。

第一波貼文讓消費者紛紛填下天馬行空的創意留言，章魚燒小丸子、味噌拉面風味醬+蔥花、明太子烤雞翅、大阪燒等等，連納豆蛋撻、納豆咔啦雞腿堡都出現，甚至是吃肯德基終身免費會員資格，又再次成功引發一波熱烈留言。

而第二波官方貼文圖片中，能明顯看出是「綿密飽滿 的KORO」和「幸福爆棚 的KARA」組合而成，更寫下爺爺的日式食堂招牌菜，魅力內外兼具，保證大飽口福，更請粉絲們拭嘴以待，預計於9月19日暖心組合上桌！

圖／翻攝KFC
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