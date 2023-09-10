別再刷一星！ 爆紅高雄「4盎司龍蝦堡」 9／13起取消電話預訂、現場售完為止

高雄市鳳山區一家「4盎司龍蝦堡」近來因麥當勞開賣「螯龍蝦堡」而爆紅，在受到媒體矚目報導後，吸引許多民眾慕名而來，部分消費者因買不到人氣商品「4盎司龍蝦堡」而上網狂刷1星負評，店家老闆7日特別於粉專出面致歉，而今(9/10)更進一步宣布「取消電話訂餐，只接受現場購買，售完為止。」

臉書「光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店」日前發文，因突然出現大量客人，排隊和電話點餐的人數暴增，已經超出老闆的人手能力範圍，日前特別發文道歉求饒：「排隊及電話點餐的人數爆增，目前已超出老闆人手能力範圍，如果打來電話已關機，就代表今日已完售。」

圖／翻攝光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店臉書

今(10)日「光頭龍蝦沙拉堡」臉書粉專再公告：「9／13起暫時取消電話訂餐，只接受現場訂購，售完為止。」消息曝光後，湧入許多網友留言支持與鼓勵「老闆加油⋯辛苦了」、「剛剛現場買，撲空，只帶回名片」、「老闆辛苦了！撐住～我還希望下去高雄玩有機會吃到」、「嗯啊！應該要這樣！風潮過後再去」。

圖／翻攝光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店臉書

提醒民眾，周一、周二為「光頭龍蝦沙拉堡」公休日，別白跑一趟。而店家日前也曾表示「建議大家過兩周再買，熱潮退去應該就會緩和許多。」觀察店家也會在臉書粉專貼出最新的「當日完售」訊息，民眾可加以參考。

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