慎入！網怒爆黑港式茶飲請吃「蟑螂大餐」 餐廳反應令人傻眼直搖頭
吃不下去！有網友在「爆料公社」發文爆黑一家港式茶飲，原PO表示至店用餐竟被請吃「蟑螂大餐」，餐廳處理方式令人傻眼，也引起網友討論與熱議，直呼「好噁」、「太誇張了吧」。
一名網友在臉書發文，透露自己在今(9)日中午至國父紀念館附近的「雅苑粵菜港式茶飲」用餐，並附上照片佐證，可見照片中的蝦餃上有三隻蟑螂，原PO第一時間反映，但卻收到餐廳副理「那這盤不算你錢」的傻眼回覆，認為餐廳冷處理，更誇張的是，後來上桌的西米露碗旁黏有蟑螂腳，再度找來副理質問，結果更是讓人爆氣，副理竟回應「都打折了！不然你要我怎樣？」
貼文一曝光，令不少網友看傻，紛紛表示「一顆蝦餃上有三隻是真的很誇張，沒辦法想像那廚房有多噁心」、「不管打折或免單，這個我都吃不下去」，還有網友嘲諷表示「這樣感覺很道地耶，不止環境衛生，連態度都很正宗港式飲茶」。
原文出處：https://www.facebook.com/groups/451357468329757/posts/3386764261455715
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