慎入！網怒爆黑港式茶飲請吃「蟑螂大餐」 餐廳反應令人傻眼直搖頭

吃不下去！有網友在「爆料公社」發文爆黑一家港式茶飲，原PO表示至店用餐竟被請吃「蟑螂大餐」，餐廳處理方式令人傻眼，也引起網友討論與熱議，直呼「好噁」、「太誇張了吧」。 一名網友在臉書發文，透露自

2023-09-09 17:37