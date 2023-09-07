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又出包了？網PO好市多鮭魚煮熟見「一物」 內行人解答：常有的事

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／好市多官網、本報資料照片
圖／好市多官網、本報資料照片

又出包？近期出現不少食安問題，弄得人心惶惶，即使是在家烹調都要繃緊神經。有名網友在社團發問，表示自己在好市多買了鮭魚，經過烹調後發現有白白的「異物」從魚肉間浮出，於是向廣大的網友詢問「請問～這是蟲？還是？」掀起討論。

示意圖／好市多官網
示意圖／好市多官網

免驚！有網友分享好市多的鮭魚經過烹煮後出現類似異物的東西，因此向網友們詢問這個現象是否有異，網友們也熱心解答表示「這是脊髓或神經，別擔心」、「魚的神經，日本活締在通神經就是通這個，別擔心，放心吃吧」、「這種輪切魚煎時常有的事」，才讓原PO放心並表示長知識了。除了網友專業解惑外，也有老饕分享「骨頭拿來嚼，超香，裡面的汁很鮮」，另建議大家如有疑慮，可向原賣場反映以進行後續處理。

圖／摘自Costco好市多 商品經驗老實說(網友Michelle Yang)
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好市多 鮭魚

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