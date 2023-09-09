用法餐的方式打開台灣小吃！HOLA「城市餐桌計畫」５種人氣台味飄香上桌，免排隊優雅享用鹽酥雞、青蛙撞奶

用吃法餐的方式解鎖小吃！主打功能與設計兼具的「HOLA 和樂家居」推出城市餐桌計畫，不須排隊也不用東跑西找，一次就能吃到5道台灣人氣小吃，前菜、湯品、主餐、甜點及飲品一應俱全，搭配HOLA餐具質感上桌，用另一種方式享用台味小食別有一番風味。

圖／HOLA 和樂家居粉絲專頁

圖／上友、foodpanda提供

HOLA 和樂家居「城市餐桌計畫」將啟動，活動自9/14起至9/24於HOLA CAFE台北內湖店及台中大墩店同步登場，邀請到各地代表性美食加入合作，包含台北師園鹽酥雞、嘉義林聰明沙鍋魚頭、台南糯夫米糕、台北墨潮青蛙撞奶及和樂主廚特製肉桂捲等，不用親自排隊就能開吃，再配上HOLA餐具盛盤，有條有理地一道道上桌品嘗，為這餐濃濃台味增添質感與法餐氛圍。

鹽酥雞及砂鍋魚頭的質感新吃法。圖／HOLA 和樂家居粉絲專頁

用法餐的方式呈現台南排隊小吃「糯夫米糕」。圖／HOLA 和樂家居粉絲專頁

肉桂捲及青蛙撞奶。圖／HOLA 和樂家居粉絲專頁

想要報名的朋友注意了！「城市餐桌計畫」採預約報名制，名額有限、額滿即止，每位報名費為399元。台北內湖店提供單人吧台、雙人餐桌及四人餐桌等方案，而台中大墩店則有單人吧台及四人餐桌兩種選擇；平日有12:00、18:30兩個場次、假日為11:30、15:00、18:30等三場次。不論是單人獨享還是多人歡聚都能滿足，手刀預定起來！

HOLA 和樂家居 「城市餐桌計畫」活動資訊

活動時間：2023/9/14～2023/9/24

報名時間：2023/9/7起 名額有限、額滿即止

活動報名費：每位399元

活動地點：HOLA CAFE 台北內湖店及台中大墩店

活動場次：平日 12:00、18:30｜假日 11:30、15:00、18:30

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HOLA CAFE 台北內湖店。圖／摘自Google地圖(網友潘志強)

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