快訊

大直建案出包基泰建設「1理由」持續神隱 證交所開罰再下最後通牒

下周太重要了！「3大事」恐徹底改變科技業市場態勢

3縣市慎防雷雨！撐過周日不穩定天氣 下周各地迎好天氣

用法餐的方式打開台灣小吃！HOLA「城市餐桌計畫」５種人氣台味飄香上桌，免排隊優雅享用鹽酥雞、青蛙撞奶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／左上摘自Google地圖(網友潘志強)、各業者提供
圖／左上摘自Google地圖(網友潘志強)、各業者提供

用吃法餐的方式解鎖小吃！主打功能與設計兼具的「HOLA 和樂家居」推出城市餐桌計畫，不須排隊也不用東跑西找，一次就能吃到5道台灣人氣小吃，前菜、湯品、主餐、甜點及飲品一應俱全，搭配HOLA餐具質感上桌，用另一種方式享用台味小食別有一番風味。

圖／HOLA 和樂家居粉絲專頁
圖／HOLA 和樂家居粉絲專頁

圖／上友、foodpanda提供
圖／上友、foodpanda提供

HOLA 和樂家居「城市餐桌計畫」將啟動，活動自9/14起至9/24於HOLA CAFE台北內湖店及台中大墩店同步登場，邀請到各地代表性美食加入合作，包含台北師園鹽酥雞、嘉義林聰明沙鍋魚頭、台南糯夫米糕、台北墨潮青蛙撞奶及和樂主廚特製肉桂捲等，不用親自排隊就能開吃，再配上HOLA餐具盛盤，有條有理地一道道上桌品嘗，為這餐濃濃台味增添質感與法餐氛圍。

鹽酥雞及砂鍋魚頭的質感新吃法。圖／HOLA 和樂家居粉絲專頁
鹽酥雞及砂鍋魚頭的質感新吃法。圖／HOLA 和樂家居粉絲專頁

用法餐的方式呈現台南排隊小吃「糯夫米糕」。圖／HOLA 和樂家居粉絲專頁
用法餐的方式呈現台南排隊小吃「糯夫米糕」。圖／HOLA 和樂家居粉絲專頁

肉桂捲及青蛙撞奶。圖／HOLA 和樂家居粉絲專頁
肉桂捲及青蛙撞奶。圖／HOLA 和樂家居粉絲專頁

想要報名的朋友注意了！「城市餐桌計畫」採預約報名制，名額有限、額滿即止，每位報名費為399元。台北內湖店提供單人吧台、雙人餐桌及四人餐桌等方案，而台中大墩店則有單人吧台及四人餐桌兩種選擇；平日有12:00、18:30兩個場次、假日為11:30、15:00、18:30等三場次。不論是單人獨享還是多人歡聚都能滿足，手刀預定起來！

HOLA 和樂家居 「城市餐桌計畫」活動資訊

活動時間：2023/9/14～2023/9/24

報名時間：2023/9/7起 名額有限、額滿即止

活動報名費：每位399元

活動地點：HOLA CAFE 台北內湖店及台中大墩店

活動場次：平日 12:00、18:30｜假日 11:30、15:00、18:30

活動頁面點此

HOLA CAFE 台北內湖店。圖／摘自Google地圖(網友潘志強)
HOLA CAFE 台北內湖店。圖／摘自Google地圖(網友潘志強)

延伸閱讀：

免飛日本爽吃「千層酥」！66 cheesecake新品9/14試賣登場

快來當海賊王！12米高「千陽號」、可愛喬巴帽快閃台南安平 一起度過中秋、國慶兩連假

小吃 鹽酥雞 台南美食 肉桂捲 甜點

相關新聞

慎入！網怒爆黑港式茶飲請吃「蟑螂大餐」 餐廳反應令人傻眼直搖頭

吃不下去！有網友在「爆料公社」發文爆黑一家港式茶飲，原PO表示至店用餐竟被請吃「蟑螂大餐」，餐廳處理方式令人傻眼，也引起網友討論與熱議，直呼「好噁」、「太誇張了吧」。 一名網友在臉書發文，透露自

用法餐的方式打開台灣小吃！HOLA「城市餐桌計畫」５種人氣台味飄香上桌，免排隊優雅享用鹽酥雞、青蛙撞奶

用吃法餐的方式解鎖小吃！主打功能與設計兼具的「HOLA 和樂家居」推出城市餐桌計畫，不須排隊也不用東跑西找，一次就能吃到5道台灣人氣小吃，前菜、湯品、主餐、甜點及飲品一應俱全，搭配HOLA餐具質感上桌

狂收1星負評求放過！ 4盎司「龍蝦堡之亂」 店家道歉聲明：不是24小時待命

狂收1星負評求放過！ 4盎司龍蝦堡之亂 店家道歉聲明：不是24小時待命

穿制服吃到飽免千元！JR東日本大飯店 大開「校服趴」

進入9月開學季，相約同學穿制服到星飯店吃到飽，可享優惠價免千元。JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳主打...

中秋節加菜！ 姓名對中「瀧厚中秋」」中1字牛排免費升級、中2字肉量雙倍、3字全中享整桌75折

瀧厚牛排秋節加菜！ 姓名對中「瀧厚中秋」」中1字牛排免費升級、中2字肉量雙倍、3字全中享整桌75折

週末優惠快追！ 7-ELEVEN霜淇淋買1送1、全家霜淇淋9元爽吃　思樂冰特大杯只要39元

週末優惠快追！ 7-ELEVEN霜淇淋買1送1、思樂冰特大杯只要39元 全家霜淇淋「一條件」9元爽吃

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦