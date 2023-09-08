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免飛日本爽吃「千層酥」！66 cheesecake新品9/14試賣登場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／66 Cheesecake提供
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無需長途跋涉、免飛日本就可以吃到千層酥！「66 Cheesecake 」彰化店即將推出全新甜點 「唱片行千層酥」，將於9月14日正式登場。這款千層酥將為讀者帶來如同置身於日本的美味體驗，不論偏愛卡士達芒果、草莓，還是酪梨，都能滿足味蕾渴望。

圖／66 Cheesecake提供
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圖／66 Cheesecake提供
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記住9月14日，這天「66 Cheesecake 」彰化店將讓讀者的味蕾踏上一場無需機票的日本甜點之旅。不僅如此，店內營造出充滿日本風情的環境，除了品味美味，更能感受到文化的奇妙。當然不容錯過的是試賣活動，除了品味日本甜點的美味，還能搭配一杯咖啡，簡直絕配。

圖／66 Cheesecake提供
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值得一提的是，請留意營業時間自上午10點30分至下午6點30分，若其他縣市的讀者，可至線上商城參觀選購喔。快揪團吃起來啦！

圖／66 Cheesecake提供
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地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段763巷5號

營業時間：10:30～18:30

線上官網：https://66cheesecake.com/

服電話：04-885-1220

圖／66 Cheesecake提供
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甜點 咖啡 芒果 酪梨

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