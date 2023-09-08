快來當海賊王！12米高「千陽號」、可愛喬巴帽快閃台南安平 一起度過中秋、國慶兩連假
這陣子大家看了真人版的海賊王了嗎？剛好跟上這波熱潮，魯夫帶著草帽海賊團還有「千陽號」抵達安平運河旁囉！將從9/8起一直待到10/29，還有快閃店要讓大家買好買滿，這段時間剛好橫跨兩個連假，粉絲們還不快訂房衝台南朝聖！
在1624年進入大航海時代的台南，明年即將邁入400年，而安平運河作為台南進入世界舞台的重要據點，就成了這次魯夫跟草帽海賊團要跟大家見面的地方啦！「ONE PIECE海潮慶典」這次帶來了12公尺高的「千陽號」，以及不同顏色的巨型喬巴帽，更有番外「喬巴超人」及Q版海賊王角色等不同主題背板等大家來打卡、拍照；而傍晚開始到晚上，每半個小時還有主題燈光秀；離開之前更別忘了到快閃店走走，把特別的週邊一次打包帶回家。
除了找找魯夫他們在哪裡出沒之外，附近還有剛整修完的網美拍照點「大魚的祝福」，也可以再串連逛逛安平老街樹屋、漁人碼頭、漁光島、億載金城、林默娘公園、觀夕平臺等景點，也別忘了一邊嘗遍美味小吃，來個安平深度一日遊或是二日遊；最後要提醒大家，如果要在中秋或是國慶連假的時候去玩，記得先訂好旅館，不然臨時出門的話，住宿可是會讓荷包大失血的唷！
【ONE PIECE海潮慶典】
台南市安平區運河路43-1號
展覽日期：9/08～10/29
主題燈光秀時間
週日至週四18：00～20:00；週五、六18：00～21：00，每半小時一次，每次5分鐘
主題快閃店營業時間
週一至週四12：00～20：00；週五12：00～21：00；週六10：00～21：00；週日10：00～20：00
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