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陪大家開學！「麥當勞」4品項買一送一、深夜加碼優惠套餐 最多省77元

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／麥當勞官網
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開心的暑假要畫上句點了，別傷心！麥當勞最新優惠陪大家開心上學去！從8/30到9/19，只要使用歡樂送，輸入優惠碼就能享四大品項買一送一，深夜還有79折起的優惠套餐，讓麥當勞陪著大小朋友吃飽飽開始新的學期～

圖／麥當勞官網
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延續8月中推出的優惠，在暑假結束的8/30，麥當勞再加碼「買一送一」的品項，使用歡樂送訂餐，輸入優惠碼「BOGO」，冷/熱拿鐵、金黃地瓜條OREO冰炫風、大薯等4品項就能享買一送一；晚間10點到凌晨3點的深夜時段，還有雞塊雙饗餐、雞塊雞腿餐、雞塊雞腿豪爽餐等三款餐點特價，最低79折起，最高可幫荷包省下77元，就是要照顧熬夜的人的胃！

圖／麥當勞官網
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買一送一及深夜優惠套餐都僅限歡樂送點餐，還有之前推出的夏季優惠券們也可以一併用到9/19，把握機會跟好友家人一起吃起來！

圖／麥當勞官網
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買一送一 麥當勞 地瓜條 拿鐵 OREO

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