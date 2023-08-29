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打卡好禮6選1！ 「肉多多火鍋」登台中秀泰 8人用餐免費送蛤蜊100顆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／肉多多火鍋提供
圖／肉多多火鍋提供

台中人有口福！「肉多多火鍋」9月1日進駐台中秀泰影城，9月1日至9月30日開幕期間全台門店同慶，來店內用消費300元以上套餐並打卡，就享美國培根牛、活力梅花豬、無骨鮮雞腿、鮮魚片、鮮甜蛤蜊、鮮蚵等好禮6選1。

圖／肉多多火鍋提供
圖／肉多多火鍋提供

以豪邁大份量肉品聞名的肉多多火鍋，9月1日至9月30日，全台門市一同慶祝開幕打卡加菜，內用消費滿300元以上套餐，免費贈送美國培根牛/鮮甜蛤蜊/鮮蚵等好禮「加菜6選1」；犒賞學生族開學聚餐，只要8人訂位用餐就送蛤蜊100顆、16人訂位用餐就送「蛤蜊200顆」依此類推；業者更期間限定，除了「蛤蜊100顆」，還祭出「小白蝦50隻」或「活力梅花豬1.2公斤（約60片）」的選項，讓消費者開心自由選擇。

圖／肉多多火鍋提供
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推薦全台大型肉多多火鍋門店，包括台北重慶南、林口昕境、內壢忠孝、台中廣三、台中大里、員林育英、台南怡平、高雄大順，擁有50～130人座位數，適合全班或大型團體一同用餐。

圖／肉多多火鍋提供
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另外，「青花驕」也有贈菜好禮，凡到肯德基全台門店，購買聯名餐點「蔥麻上癮青花椒脆雞」，10月31日前到門店用餐，憑消費發票明細，即招待青花驕鮮蝦滑1份。

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火鍋 肉多多

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