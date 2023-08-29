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中秋節烤起來！ 好市多「豪華肉品燒烤組」上架 網驚：贈品才是主體吧

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝自「今購百科」官網、聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
圖／翻攝自「今購百科」官網、聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

中秋節烤肉準備衝了！ 知名連鎖美式賣場好市多（Costco）逢中秋節前夕，依慣例推出驚喜優惠特價商品，最新再次上架的「2023年冷藏肉品燒烤組」，內含各式肉品組合，個別計算單價來看其實不昂貴，然而令眾人眼睛為之一亮的竟是「贈品」，網友嗨喊「要搶了，保冷袋才是主體」。

圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書
圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書

「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團管理員，近日發文指出，「2023年冷藏肉品燒烤組」中秋時期才能買的到，COSTCO再次上架，「有翼板、紐約客、頂級無骨牛小排，看起來定價很貴，個別重量算起來其實便宜很多，單獨切出來的品質看起來不錯」，而且「另外送一個保冷袋。」

圖／翻攝自「今購百科」官網
圖／翻攝自「今購百科」官網

貼文一曝光吸引來大批網友留言「明天去搶，感覺很可以」、「保冷袋才是主體啊」、「能不能單出那個保冷袋呀」。不過，也有些民眾表達負面看法，「沒信心再買他們家的肉了」、「組合通常很糟」、「我只想要保冷袋」、「買過兩次中秋送保冷袋組合的東西，不敢恭維了」。

圖／翻攝自「今購百科」官網
圖／翻攝自「今購百科」官網

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紐約 好市多 燒烤

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