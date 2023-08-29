重現中華一番「黃金開口笑」！2023府城漢堡節本週登場，免費入場爽吃25家知名漢堡

即將於9月2日和3日在台南晶英酒店盛大登場，號稱台南最盛大的漢堡市集──「2023府城漢堡節」！這個令人挑起味蕾的活動不僅吸引了漢堡愛好者，更為了呼應「臺南400」慶典而特別安排。

圖／台南晶英酒店提供

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活動總共持續兩天，免費入場。不僅邀請了來自全台超過25家知名漢堡店家，還有胖卡快閃餐車和漢堡廚藝職人，共同呈獻多種款式的精緻漢堡。無論是外觀的美感，還是每款漢堡獨特的口味和食材搭配，都將令人嘆為觀止。

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今年的亮點包括晶英主廚團隊打造的「晶魚滿堂富蠔堡」，融合了台南七股特產的炙燒無刺虱目魚肚、油漬野放牡蠣和酥炸海大蝦等，搭配特製醬汁和北海道海膽，絕對是海鮮愛好者的極致享受。

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另一款別具創意的「黃金開口笑」，以切丁牛小排為主料，經過黑白胡椒調味和鮑魚汁高湯浸泡，再加上炸蒜頭、炸冬粉和香菜內餡，形成一個生動的笑容，不僅美味，也令人心情大好，更重現經典卡通「中華一番」料理，一定要試試。

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漢堡節不僅是美食的饗宴，還有台北晶華酒店和捷絲旅台南館的主廚特別為這個活動設計的限定料理，讓人嚐盡台南的風味。無論是尋找經典口味還是追求創新體驗，「2023府城漢堡節」將是一場令人難以忘懷的美食饗宴！

圖／台南晶英酒店提供

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