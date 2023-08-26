熄燈倒數！ 101跨年餐廳「新葡苑四十六」結束營業、人氣咖哩「佐藤宜蘭店」又少一家

特色美食一口氣少2家！ 以101跨年煙火餐廳聞名的新葡苑四十六，營運至8月底結束，而宜蘭美味人氣咖哩店「佐藤咖哩」也即將營運至9月底結束！

圖／翻攝SHIN PU YUAN 新葡苑四十六臉書

微風南山46樓的高樓餐廳「SHIN PU YUAN新葡苑四十六」，因面向101大樓可以近距離欣賞跨年煙火而聞名，開幕以來跨年夜總是一位難求。不過其官方臉書最新公告，「感謝這幾年來的支持與愛護，因租約到期，我們將在2023/8/31(四)結束營業」，粉絲紛紛不捨留言「我的最愛」、「好吃的餐廳 太可惜了」。

圖／翻攝SHIN PU YUAN 新葡苑四十六臉書

人氣連鎖咖哩店「佐藤咖哩」，2015年發源於台北市六張犁捷運站，有著「最潮咖哩」稱號，不過宜蘭店上周在官方粉專宣布，「謝謝大家這4年來的支持，佐藤咖哩 Sato Curry 宜蘭店，將於2023/10/01結束營業。」會持續提供咖哩到9/30，歡迎老朋友或新朋友來最後品嚐日式家常咖哩飯。

消息一出，網友們直呼「好不捨」、「太難過啦」、「宜蘭一間唯一好吃的咖哩，為什麼」、「全台最好吃的咖哩，怎麼會熄燈了」、「我要再去吃！捨不得」。

圖／翻攝佐藤咖哩 Sato Curry 宜蘭店臉書

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