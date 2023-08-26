快訊

「好聲音」黑幕風波燒向那英！被爆「賣上億豪宅避風頭」、機場踹人影片又曝光

中颱蘇拉即將開颱風眼 粉專：挑戰強颱巔峰靠近台灣

跌破眼鏡！台北第一凶宅租金開價竟高於行情

熄燈倒數！ 101跨年餐廳「新葡苑四十六」結束營業、人氣咖哩「佐藤宜蘭店」又少一家

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝SHIN PU YUAN 新葡苑四十六臉書、佐藤咖哩 Sato Curry 宜蘭店臉書
圖／翻攝SHIN PU YUAN 新葡苑四十六臉書、佐藤咖哩 Sato Curry 宜蘭店臉書

特色美食一口氣少2家！ 以101跨年煙火餐廳聞名的新葡苑四十六，營運至8月底結束，而宜蘭美味人氣咖哩店「佐藤咖哩」也即將營運至9月底結束！

圖／翻攝SHIN PU YUAN 新葡苑四十六臉書
圖／翻攝SHIN PU YUAN 新葡苑四十六臉書

微風南山46樓的高樓餐廳「SHIN PU YUAN新葡苑四十六」，因面向101大樓可以近距離欣賞跨年煙火而聞名，開幕以來跨年夜總是一位難求。不過其官方臉書最新公告，「感謝這幾年來的支持與愛護，因租約到期，我們將在2023/8/31(四)結束營業」，粉絲紛紛不捨留言「我的最愛」、「好吃的餐廳 太可惜了」。

圖／翻攝SHIN PU YUAN 新葡苑四十六臉書
圖／翻攝SHIN PU YUAN 新葡苑四十六臉書

人氣連鎖咖哩店「佐藤咖哩」，2015年發源於台北市六張犁捷運站，有著「最潮咖哩」稱號，不過宜蘭店上周在官方粉專宣布，「謝謝大家這4年來的支持，佐藤咖哩 Sato Curry 宜蘭店，將於2023/10/01結束營業。」會持續提供咖哩到9/30，歡迎老朋友或新朋友來最後品嚐日式家常咖哩飯。

消息一出，網友們直呼「好不捨」、「太難過啦」、「宜蘭一間唯一好吃的咖哩，為什麼」、「全台最好吃的咖哩，怎麼會熄燈了」、「我要再去吃！捨不得」。

圖／翻攝佐藤咖哩 Sato Curry 宜蘭店臉書
圖／翻攝佐藤咖哩 Sato Curry 宜蘭店臉書

延伸閱讀：

霜淇淋買1送1！ 7-ELEVEN「寶可夢霜淇淋」限時3天、全家超人氣「比利時巧克力」悄悄回歸

搶不到挽肉と米！ 全台5家「好吃日式漢堡排」值得衝 鮮嫩多汁手工和牛漢堡排必吃

咖哩 跨年 熄燈 咖啡

相關新聞

進口月餅拚限量！TWG Tea有台灣味、香港美心X郭富城

明月高掛，今年中秋，世界奢華茶葉品牌TWG Tea推出系列禮盒「星耀璀璨茗茶月餅禮盒（Grand Miracle Tea...

熄燈倒數！ 101跨年餐廳「新葡苑四十六」結束營業、人氣咖哩「佐藤宜蘭店」又少一家

熄燈倒數！ 101跨年餐廳「新葡苑四十六」結束營業、人氣咖哩「佐藤宜蘭店」又少一家

搶不到挽肉と米！ 全台5家「好吃日式漢堡排」值得衝 鮮嫩多汁手工和牛漢堡排必吃

搶不到挽肉と米！ 全台5家「好吃日式漢堡排」值得一衝 手工和牛漢堡排必吃

5分鐘搶光！「挽肉と米」今開放線上訂位 9／3前座位全數售罄

5分鐘搶光！ 「挽肉と米」今開放線上訂位　9／3前全數座位售罄

獨食風潮「燒肉老大」百貨首店進駐Global Mall屏東市

少婚少子的現象，讓「一人經濟」成為時下趨勢，國人愛吃燒肉，Global Mall屏東市因應獨食風潮，搶在暑假最後倒數時刻...

眼球地震！全台「最頂奢滷肉飯」整隻龍蝦趴碗上，每日限量三碗，雙北人不怕痛風先開吃

史上最蝦趴！極盛滷肉飯強勢登場，主打傳統滷豬腳的「歐買尬豬霸王豬腳飯專賣」除了招牌豬腳及各式古早味小菜外，台灣人最愛的滷肉飯也是人氣品項，沒想到店家更霸氣推「豪華軟殼龍蝦海膽滷肉飯」，將一整隻龍蝦擺在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦