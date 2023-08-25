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霜淇淋買1送1！ 7-ELEVEN「寶可夢霜淇淋」限時3天、全家超人氣「比利時巧克力」悄悄回歸

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／7-ELEVEN、全家便利商店提供
圖／7-ELEVEN、全家便利商店提供

冰品控們一定要追！ 消暑降溫需要來一支美味的霜淇淋，趁著週末來臨，7-ELEVEN超Q的「寶可夢霜淇淋」下殺買1送1；同時也有人發現超人氣的「比利時巧克力霜淇淋」悄悄在全家便利商店回歸了，除了有機會享用買1送1，更加碼推買霜淇淋就贈送一片「台南金鑽鳳梨果乾」，螞蟻人的週末小確幸，追起來！

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN超Q的「夏日芒芒寶可夢霜淇淋」限定門市開賣，即日起可享嚐鮮價49元，同時帶來好康小確幸，自8/25起至8/27止連續3天，只要使用icash Pay支付購買「寶可夢霜淇淋」，即可享同品項買1送1。

7-ELEVEN芒果風味霜淇淋搭配皮卡丘包裝掀起打卡風潮。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN芒果風味霜淇淋搭配皮卡丘包裝掀起打卡風潮。圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店悄悄回歸開賣了！曾榮獲國際食品奧斯卡獎的「Monde Selection」金獎5連霸的「比利時巧克力霜淇淋」，濃郁巧克力香氣搭配順滑口感，苦甜的巧克利滋味讓許多人愛不釋手。全家也有推出買一送一，自即日起至9/5參加全家推夏日fun玩樂優惠，活動期間只要憑FamiPort票券購買熱單品中杯美式咖啡或全家霜淇淋，即可享買一送一優惠！

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

此外，全家便利商店與台南市政府合作，推廣水果界的台灣之光─金鑽鳳梨，自即日起至9/4，凡購買Fami!ce霜淇淋不限口味，即可免費獲贈一片「台南金鑽鳳梨果乾」(限量40萬片)。

全家便利商店比利時巧克力霜淇淋悄悄回歸。圖／全家便利商店提供
全家便利商店比利時巧克力霜淇淋悄悄回歸。圖／全家便利商店提供

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霜淇淋 全家便利商店 寶可夢 巧克力

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