算便宜啦！夜市「蝦仁炒飯」掀正反論戰，網諷：以後叫「蝦仁風味」炒飯

近日，有網友在「爆料公社」臉書社團發文，分享自己在高雄光華夜市裡買到的「蝦仁炒飯」，只見照片中滿滿一盒炒飯僅有三隻蝦仁，讓原PO傻眼直呼「原來現在物價已經漲成這樣」，甚至為它改名為「嚇人炒飯」，吸引許多網友回應「直接叫蛋炒飯好了」、「真的有夠蝦」。

圖／摘自爆料公社臉書社團(網友黃士銘)

至少看得到蝦仁！有網友分享一份75元的夜市蝦仁炒飯，但一盒炒飯裡只挑出三隻蝦仁，讓原PO傻眼並感嘆「物價漲成這樣」，還打趣為這盒炒飯改名「嚇人炒飯」掀起討論，有網友表示「沒用幾隻金鉤蝦下去炒就不錯了」、「以後就要叫蝦仁風味炒飯，風味哦」、「有蝦仁啊，無誤」，不過也有人抱持不同看法，認為一般蝦仁炒飯都要破百，而這盒只要75元且飯沒變少，已經算很佛心了。

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