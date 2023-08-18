秒沒！IKEA「耳機包、肉丸寵物頭套」上架被秒殺，陸網瘋搶：又沒了
上架秒空！大陸IKEA日前推出限定周邊禮，包含超可愛耳機包、肉丸寵物頭套等小周邊，只要使用會員積分就能免費兌換，人氣火爆到還得卡點搶換拚手速，讓不少人直呼「IKEA真的太會了」、「簡直就是一秒沒」。
大陸IKEA免費周邊「耳機收納包」、「肉丸寵物頭套」掀起一波搶換熱潮，熱門小周邊只送不賣，使用會員積分即可免費領兌換，但也因為過於搶手導致有人沒搶到，戰況激烈「接近秒沒」。
近日就有不少幸運的網友分享實照，「耳機收納包」完美復刻經典配色，貼心附有背帶；而「肉丸寵物頭套」除了還原肉丸造型外，上面還插有一根叉子格外逗趣，寵物戴起來更是萌度爆表。
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