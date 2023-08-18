「双聖」開新店了！ 39年美式餐廳重回大安區 9／4進駐台北美侖飯店
聖代迷們有口福了！ 老字號美式餐廳「双聖」最新傳出，預計在9/4重回大安區，進駐台北美侖飯店1樓試營運，不少網友聽到消息皆開心表示「終於回到大安區了」。
老字號美式餐廳「双聖」，從1984年開始進駐仁愛圓環開始，登台39年、伴隨了不少台灣人成長，經歷多年陸續收店後，現僅剩民生店一家門市，不過近期傳出好消息，双聖要重回大安區開出新門市，將進駐台北美侖飯店1樓，預計9/4啟動試營運，又將能嚐到最著名的餐點「双聖冰淇淋」。
迎接新門市的同時，為打造更舒適的用餐環境及體驗，「民生店」將於8/21日起暫停營業，並進行更新整修工程，為了回饋老朋友對双聖的厚愛，即起至民生店用餐，每消費滿500元，贈送一張85折的折價券；消費滿1,000元，贈送兩張，以此類推，讓大家至大安店用餐使用，期限至2023/11/30止，注意僅限內用，不得與其他優惠併用。
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