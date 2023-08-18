週末小確幸！ 超商咖啡霜淇淋+手搖+麥當勞飲料「買一送一」喝到七夕

週末小確幸！ 本週末也是迎接七夕情人節的前夕，udn小編幫大家整理最容易入手的超商咖啡+手搖飲料、霜淇淋「買1送1」優惠情報，連速食店麥當勞的飲品也有「買1送1」爽爽喝的機會哦！

●麥當勞

圖／麥當勞

麥當勞最新祭出「夏季優惠券」，共有7大系列多種優惠選擇，其中飲料部分有可樂、蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶、經典美式、經典那堤等皆能爽喝「買1送1」。

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN限定門市販售的「夏日芒芒」口味霜淇淋，及酷聖石複合店販售的「覆盆莓芒果雪貝」，自8/18-8/20及8/25-8/27的週末五六日使用icash pay買霜淇淋，可享「買一送一」優惠。

7-ELEVEN行動隨時取即起至21日前，購買精品小農水果冰磚系列買2送2，檸靜時光、橙香陽光2種選擇任搭任選，還有蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵任8杯440元、香鑽水果茶8杯400元、優格好多青／珍珠椰果四季春任選8杯340元。

圖／7-ELEVEN提供

●全家

圖／全家便利商店提供

全家便利商店自8/18至8/20限時3天，凡使用全盈＋PAY支付，可享Fami!ce全家霜淇淋買一送一優惠(口味不限)，首推Fami!ce霜淇淋十周年限定「綜合莓果口味」霜淇淋。

本週康康五優惠自8/18～8/20推出飲品、冰品優惠，包含FamiCollection不知春茶、Let's Café特大杯拿鐵(冰熱不限)、私品茶特大冰鮮橙氣泡青茶、杜老爺特級冰淇淋甜筒、怡漾鹼性離子水等皆有買一送一優惠。

圖／全家便利商店提供

●萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富自8/18起至8/22止連續5天，推七夕情人節咖啡優惠「Hi Café特大杯冰檸檬風味美式」下殺買1送1；此外，萊爾富門市同期推出巧克力優惠，金莎指定商品任選2件8折。

●50嵐

老字號飲料「50嵐」。圖擷自臉書《50嵐中區》

50嵐與樂成宮推出情人節快閃活動，自8/19當天的下午14:00~16:00，50嵐要送出200杯的情人茶免費喝，當天將於13:40開放領取號碼牌，現場排隊需拿到號碼牌才可兌換情人茶喔！

●春陽茶事

圖／春陽茶事提供

春陽茶事自8/18起於外送平台foodpanda下單，連續14天加碼人氣飲品「春陽烏龍、翡翠凍檸檬」買一送一，消暑降溫訂起來。

●初韻

圖／初韻提供

初韻最新推「酪梨優格」和「酪布是你」兩款新品，至8/18中午12點至晚間8點，大方祭出「酪梨系列同品項」買一送一超殺嚐鮮優惠。

●可不可熟成紅茶

麥雪歐蕾。圖／可不可熟成紅茶提供

可不可熟成紅茶今夏與OATLY燕麥奶聯名推新品「麥雪歐蕾」，即日起至8/29在外送平台Uber Eats，祭出大杯「麥雪歐蕾」買一送一優惠。

●迷客夏

圖／迷客夏提供

迷客夏推出限時3天買一送一優惠活動，自8/21至8/23，限時於下午2點到6點，只要至全台任一迷客夏門市(櫃位店除外)，現場購買大杯單茶拿鐵系列，即贈送琥珀高峰烏龍(每筆訂單限贈乙杯)。

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