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虛寶只送不賣！ 清原&《戀與製作人》8款「角色聯名杯碗」無敵萌 臉貼臉打卡拍照抽一波

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／清原芋圓提供
圖／清原芋圓提供

芋頭甜品x戀愛手遊新組合！ 主打芋頭飲品專賣店的「清原」，首度與超人氣戀愛手遊《戀與製作人》聯合合作，推出獨家限定造型飲料杯和碗裝之外，8/18起只要到清原消費滿150元含一項指定品項，即可獲得限定限量虛寶卡，再到戀愛實境甜品店與遊戲角色臉貼臉拍美照，有機會獲得超值好禮！

圖／清原芋圓提供
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清原與《戀與製作人》聯手推出限量6款杯身及2款碗裝，更把雲林斗南總店和新莊化成店變成戀愛實境甜品店，店內貼有5位角色窗貼、超大打卡牆，讓手遊迷們和角色臉貼臉合照。自8/18至10/1期間，只要到清原消費滿150元含一款指定品項，即可獲得限定虛寶卡，包括最高人氣的芋見幸福、雙芋冰嫩仙草凍、芋頭沙西米露、芋頭牛奶沙、紫芋波波沙等，滿滿的芋泥甜品和飲品任選。

圖／清原芋圓提供
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除了滿額贈虛寶卡與聯名包裝外，清原芋圓與《戀與製作人》大力回饋玩家，三大社群活動不容錯過：

1.按讚追蹤清原粉絲專頁，分享活動貼文並於貼文處TAG兩位好友標記 #夏悸戀芋，將抽出10位製作人，可獲得「戀與製作人傾色浮影系列迷你桌面擺飾」乙個。

2.活動期間至「新北新莊化成店」或「雲林斗南總店」，拍下活動門市中你愛的「他」，並在任一社群平台公開打卡及指定3組Hashtag #夏悸戀芋 #戀與製作人 #清原芋圓，將公開貼文的連結與指定留言，回報在《戀與製作人》指定活動貼文留言處，抽出五位玩家，有機會獲得「角色黏土人」乙隻。

3.《戀與製作人》粉絲專頁指定貼文，上傳聯名杯碗或虛寶卡照片，留言最想與哪個「他」一起吃涼涼度炎夏，將有機會獲得「秋日童話鎮毛絨娃娃」與精美遊戲周邊喔（詳情請見《戀與製作人》粉絲專頁）。

圖／清原芋圓提供
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清原

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