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「芒果季」最新手搖！ 春陽茶事推芒果青、可不可推芒果波登、麥吉抹茶+芒果一次滿足

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
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芒果控必喝！ 炎炎夏日來到尾聲，手搖品牌和芒果共舞的新品更是要追，春陽茶事讓芒果青茶+雪酪打造全新食感、可不可熟成紅茶運用新鮮芒果＋鮮切檸檬融合出波登系列新口味、再搶喝麥吉 machi machi的5款抹茶芒果冰沙組合超澎湃！

春陽茶事

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

春陽茶室菜單推出季節限定新品「芒果青」，全新以冰淇淋飲品為靈感打造，將芒果搭配松柏嶺採摘青茶，再加入口感綿密冰涼的芒果雪酪冰淇淋，展現雙重層次口感體驗。

慶祝新品上市，自8/18至8/22，活動期間至門市現場購買季節新品「芒果青茶(L)」，即可享兩杯77折優惠，僅門市限定，另外，自8/18至8/31，於foodpanda外送平台訂購指定「春陽烏龍(L)」、「翡翠凍檸檬(L)」，可享同品項買一送一優惠。

麥吉 machi machi

圖／麥吉提供
圖／麥吉提供

麥吉 machi machi夏季超狂「芒果抹茶系列」，特意選用夏日芒果搭配日本靜岡生抹茶打造，共有「生抹茶芒果冰沙、氣泡生抹茶芒果冰沙、生抹茶芒果燕麥奶、抹茶拿鐵芒果冰沙、芝士抹茶凍芒果冰沙」，一口氣網羅5款限定飲品。

可不可熟成紅茶

圖／可不可熟成紅茶提供
圖／可不可熟成紅茶提供

可不可熟成紅茶的超人氣「波登系列」近日強勢推出「芒果波登」新選擇，同樣以獨創冰凌技術保存水果的新鮮風味，讓芒果搭配鮮切檸檬、紅茶成為夏日消暑絕對要喝的組合。

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芒果冰 春陽茶事 雪酪 抹茶 必喝

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