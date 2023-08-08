爸氣開吃！ 「這一鍋」夏日極鮮筵送XL牡蠣 「燒肉同話」量腰圍兌換焗烤大生蠔

迎接父親節及七夕節慶，鍋控、燒肉控快看過來！ 這一鍋皇室秘藏鍋物，以「大人的暑假」生活提案，一次盡情品嘗多種當季海鮮，玩遊戲還有機會免費招待XL尺寸的牡蠣，而燒肉同話則推出男性腰圍測量兌換焗烤鋅級大生蠔活動，腰圍越大，份量送越多！

圖／這一鍋皇室秘藏鍋物提供

這一鍋皇室秘藏鍋物以９種時令海鮮集結成「豪華拾錦海鮮拼盤」的寶島極鮮筵，包括「頂級龍膽石斑」、「野生大花蝦」、「三點蟹」、「鮑魚」與「生態蝦」等季節海鮮食材，份量豐富，視覺上更吸睛；並於即日起至8/11推出「霸氣爸爸一把抓」活動，邀請霸氣爸爸挑戰抓彈珠比賽，只要達到指定範圍，即可以免費招待XL尺寸的牡蠣一份，另外，即日起至8/31期間，來殿用餐只要憑住宿證明即可獲得限定款明信片加代寄服務，為今年夏天增添美好回憶。

圖／這一鍋皇室秘藏鍋物提供

燒肉同話自即日起至8/13，舉辦趣味十足的腰圍量測活動，至燒肉同話用餐並參與「爸氣十足 肚肚的驕傲」互動活動，活動期間來店點任一份套餐，並按讚燒肉同話Facebook粉絲專頁或追蹤Instagram，同桌即可指派一名男性進行腰圍量測，依量測結果兌換指定份量「焗烤鋅級大生蠔」一份，腰圍83公分(含)以下贈送M份量(2顆)，腰圍84-96公分(含)贈送L份量(3顆)，腰圍97公分(含)以上則贈送XL大份量(4顆)，燒肉同話要把所有好料通通藏在老爸的肚子裡。

圖／燒肉同話提供

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