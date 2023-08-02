鬼月真的送肉粽！【粽邪3 X 陽光皇后】跨界聯名 半價吃血淋淋Pizza
再過不久就要進入農曆七月了，應景將在8/25上映的國片「粽邪3：鬼門開」，與千葉集團旗下的義式餐廳「陽光皇后」聯手搞鬼，推出「粽邪Pizza」，8/25到9/20持電影票根購買只要半價，廣發邀請函、歡迎膽大的你「先看粽邪、再吃粽邪」！
鋪滿爆香豬肉片和濃郁起司，再放上一顆紮實的粽子，就是這次「陽光皇后」為「粽邪3：鬼門開」推出的鬼月特別餐，最特別的是，服務人員還會先「搖鈴」3聲、叫大家回魂後，再淋上紅通通、「血淋淋」的辣醬，就是要把大家帶回電影裡的詭譎劇情裡！而且從8/25到9/20將近一個月的時間，只要持粽邪電影票根購買粽邪Pizza，優惠價只要半價165元，記得先看完電影再拿著票根去吃！
除了鬼月特別餐點之外，「陽光皇后」還有8月壽星優惠，只要是生日當天慶生，幾歲就送壽星吃幾隻雞翅，當月壽星最多送20隻，醃製3天入味、爽脆噴汁的炸雞翅讓人吃完還意猶未盡地舔手指，如果壽星還具有爸爸身份，還會再加碼送手作蛋糕一份，有這麼多好康補償生日在暑假中的你，該揪朋友吃飯看電影囉～
「陽光皇后」8月壽星優惠：
1、生日當天「幾歲就送幾隻炸雞翅」，需前3天預約、且4人同行、每人低消450元
2、生日當月，最高送20隻炸雞翅。
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