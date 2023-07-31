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豬腳５折、早午餐免費招待！黑浮餐飲「父親節優惠１次看」，還有微醺「爸斯克蛋糕」必嘗

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各品牌提供
圖／各品牌提供

父親節將至，想好去哪聚餐了嗎？黑浮國際餐飲集團邀請大家一同歡度節日，旗下人氣餐飲品牌黑浮咖啡、奎克咖啡特別祭出節日優惠，像是5折加購脆皮豬腳、免費招待美味早午餐等，而旗下的法式甜點品牌也同步推出父親節新品蛋糕，讓不愛吃甜的爸爸們也想嘗鮮開吃。

⬤ 黑浮咖啡：最高5折加購

黑浮咖啡「義法饗宴」。圖／黑浮咖啡提供
黑浮咖啡「義法饗宴」。圖／黑浮咖啡提供

黑浮咖啡為歡慶父親節，即日起至8/8特別推出「雙重豪氣獻禮」優惠活動，下載「黑浮國際餐飲APP」，即可免費領取APP優惠券，消費滿$1,399元就能憑券以「最高5折」加購聚餐必點「巴伐利亞酥烤脆皮豬腳」及微醺首選「精釀啤酒」，讓爸爸們大快朵頤一番。

圖／黑浮咖啡提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／黑浮咖啡提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

⬤ 奎克咖啡：「紐奧良肯瓊牛肉熱壓丹麥起司早午餐」免費招待

圖／奎克咖啡提供
圖／奎克咖啡提供

許多人的聚餐首選「奎克咖啡」也為迎接父親節，即日起至8/8，祭出消費滿888元並於「黑浮國際餐飲集團APP」領取優惠券，即享免費招待「紐奧良肯瓊牛肉熱壓丹麥起司早午餐」一份的好康。此外，品牌推薦熱銷新菜單「肯瓊菲力西班牙羅曼斯可醬燉飯」，濃郁順口，以味覺饗宴犒賞辛苦的爸爸們。

奎克咖啡的熱銷新品「肯瓊菲力西班牙羅曼斯可醬燉飯」及招牌菜色「炙烤魷魚剝皮辣椒醬燒墨魚麵」。圖／奎克咖啡提供
奎克咖啡的熱銷新品「肯瓊菲力西班牙羅曼斯可醬燉飯」及招牌菜色「炙烤魷魚剝皮辣椒醬燒墨魚麵」。圖／奎克咖啡提供

⬤ 同場加映：La Fruta朗芙法式甜點「干邑白蘭地提拉米蘇『爸』斯克」

干邑白蘭地提拉米蘇爸斯克。圖／La Fruta朗芙法式甜點提供
干邑白蘭地提拉米蘇爸斯克。圖／La Fruta朗芙法式甜點提供

同樣為黑浮餐飲集團旗下的甜點品牌「La Fruta朗芙法式甜點」因應父親節的到來，特別最新力作以MARTELL馬爹利藍淬燕干邑白蘭地酒作為基底的微醺父親節蛋糕，搭配頂級四葉十勝乳酪，口感濃郁又和諧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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咖啡 必點 早午餐 App 燉飯 蛋糕

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