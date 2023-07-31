豬腳５折、早午餐免費招待！黑浮餐飲「父親節優惠１次看」，還有微醺「爸斯克蛋糕」必嘗
父親節將至，想好去哪聚餐了嗎？黑浮國際餐飲集團邀請大家一同歡度節日，旗下人氣餐飲品牌黑浮咖啡、奎克咖啡特別祭出節日優惠，像是5折加購脆皮豬腳、免費招待美味早午餐等，而旗下的法式甜點品牌也同步推出父親節新品蛋糕，讓不愛吃甜的爸爸們也想嘗鮮開吃。
⬤ 黑浮咖啡：最高5折加購
黑浮咖啡為歡慶父親節，即日起至8/8特別推出「雙重豪氣獻禮」優惠活動，下載「黑浮國際餐飲APP」，即可免費領取APP優惠券，消費滿$1,399元就能憑券以「最高5折」加購聚餐必點「巴伐利亞酥烤脆皮豬腳」及微醺首選「精釀啤酒」，讓爸爸們大快朵頤一番。
⬤ 奎克咖啡：「紐奧良肯瓊牛肉熱壓丹麥起司早午餐」免費招待
許多人的聚餐首選「奎克咖啡」也為迎接父親節，即日起至8/8，祭出消費滿888元並於「黑浮國際餐飲集團APP」領取優惠券，即享免費招待「紐奧良肯瓊牛肉熱壓丹麥起司早午餐」一份的好康。此外，品牌推薦熱銷新菜單「肯瓊菲力西班牙羅曼斯可醬燉飯」，濃郁順口，以味覺饗宴犒賞辛苦的爸爸們。
⬤ 同場加映：La Fruta朗芙法式甜點「干邑白蘭地提拉米蘇『爸』斯克」
同樣為黑浮餐飲集團旗下的甜點品牌「La Fruta朗芙法式甜點」因應父親節的到來，特別最新力作以MARTELL馬爹利藍淬燕干邑白蘭地酒作為基底的微醺父親節蛋糕，搭配頂級四葉十勝乳酪，口感濃郁又和諧。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀：
．身分證拿出來！ 4家「父親節餐飲優惠」 四人同行爸爸免費、Buffet全桌85折、沙朗牛排買1送1
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言