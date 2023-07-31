速食控開嗑！21世紀「韓式甜辣炸雞」道地韓味超吮指，還有「韓式炸雞腿堡、起司烤餅」別錯過

各位玩家有跟可愛的寶可夢們一起做個好夢嗎？配合「Pokémon Sleep」上線，株式會社寶可夢特別在台灣舉辦「Pokémon Sleep 早餐店合作企劃」，與全台約200間早餐店合作，提供限量的「Pokémon Sleep」餐盒、紙袋及飲料杯，讓寶可夢們陪著大家睡飽後又能吃到營養美味的早餐，充滿活力地開始每一天！

2023-07-31 11:00