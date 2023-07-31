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速食控開嗑！21世紀「韓式甜辣炸雞」道地韓味超吮指，還有「韓式炸雞腿堡、起司烤餅」別錯過

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／21世紀提供
圖／21世紀提供

21世紀「韓式甜辣炸雞」開賣啦！21世紀除了經典的招牌「香草烤雞」外，「香脆炸雞」也深受不少人喜愛，在地雞腿肉搭配特製炸粉以手工包裹，炸至金黃酥脆，今夏則是再升級，加上獨門韓式甜辣醬汁，化身「韓式甜辣炸雞」，一口一口開胃又涮嘴。

圖／21世紀提供
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21世紀今夏炸雞新品「韓式甜辣炸雞」正式登場，將品牌超人氣香脆炸雞與進口韓式甜辣醬汁完美結合，甜辣滋味中帶有炸雞的酥香脆。不僅如此，還有「韓式炸雞腿堡」每口都能吃到甜辣脆口的炸雞腿排與帕瑪森乳酪起司圓頂麵包。即日起至8/23，凡至21Plus、21風味館門市購買「韓式炸雞腿堡」即享85折優惠，好康價只要98元(原價115元)。

韓式炸雞腿堡餐、韓式半半炸雞分享餐。圖／21世紀提供
韓式炸雞腿堡餐、韓式半半炸雞分享餐。圖／21世紀提供

起司控別錯過！21世紀同步加碼再推「起司烤餅」，薄餅上塗滿西西里番茄醬料，撒上帕馬森起司送進烤箱烘烤，出爐後再撒上一層帕馬森起司，雙重的起司口感與香氣，一吃就停不下來。另有多種韓式新品套餐可以選擇，不論是一人獨享還是多人共食都剛剛好。

起司烤餅。圖／21世紀提供
起司烤餅。圖／21世紀提供

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