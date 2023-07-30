減脂族放心喝！初韻「養顏系」新品低卡又消暑，再加碼連３天買一送一

低卡手搖新選擇！基隆起家的連鎖茶飲「初韻」因應炎熱夏日一口氣推出以「銀耳」為主角的三款消暑新品，不僅清爽解渴還能養顏美容。此外，新飲品推出的同時也祭出為期三天的買一送一優惠，嘗鮮開喝新品！

圖／初韻提供

由左至右分別為紅白木、香橙檸檬銀耳露、黑白木。圖／初韻提供

連鎖茶飲「初韻」推陳出新，今夏帶來養顏系新飲品，有「紅白木」、「黑白木」及「香橙檸檬銀耳露」三款沁涼飲品，「紅白木」、「黑白木」為雪白銀耳分別搭配西瓜、迷你珍珠，不僅低卡又有飽足感，而「香橙檸檬銀耳露」更是清爽解膩聖品，口感滑順又豐富，還能補充維他命C及膳食纖維，解渴還能兼顧營養。

圖／初韻提供

圖／初韻提供

同時，為慶新品上市，「初韻」特別於8/2至8/4連續三天推出「買一送一」活動，活動每日中午12點至晚上8點都有「單項新品買一送一」，8/2為「黑白木」、8/3為「紅白木」、8/4則是「香橙檸檬銀耳露」，養顏降火喝起來！

延伸閱讀：

．荔枝控被燒到！網測評「荔枝系手搖」最推南霸天茶之魔手「荔枝香妃」，第二杯半價優惠開喝

．芒果霜淇淋20元開吃！ 8月「IKEA新餐」芒果季登場 爽嗑「麻辣小龍蝦+8盎司肋眼牛排」超澎湃