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減脂族放心喝！初韻「養顏系」新品低卡又消暑，再加碼連３天買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／初韻提供
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低卡手搖新選擇！基隆起家的連鎖茶飲「初韻」因應炎熱夏日一口氣推出以「銀耳」為主角的三款消暑新品，不僅清爽解渴還能養顏美容。此外，新飲品推出的同時也祭出為期三天的買一送一優惠，嘗鮮開喝新品！

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由左至右分別為紅白木、香橙檸檬銀耳露、黑白木。圖／初韻提供
由左至右分別為紅白木、香橙檸檬銀耳露、黑白木。圖／初韻提供

連鎖茶飲「初韻」推陳出新，今夏帶來養顏系新飲品，有「紅白木」、「黑白木」及「香橙檸檬銀耳露」三款沁涼飲品，「紅白木」、「黑白木」為雪白銀耳分別搭配西瓜、迷你珍珠，不僅低卡又有飽足感，而「香橙檸檬銀耳露」更是清爽解膩聖品，口感滑順又豐富，還能補充維他命C及膳食纖維，解渴還能兼顧營養。

圖／初韻提供
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同時，為慶新品上市，「初韻」特別於8/2至8/4連續三天推出「買一送一」活動，活動每日中午12點至晚上8點都有「單項新品買一送一」，8/2為「黑白木」、8/3為「紅白木」、8/4則是「香橙檸檬銀耳露」，養顏降火喝起來！

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買一送一 初韻 手搖

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