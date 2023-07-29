訂位爆滿！實況主「猓玀苑」眷村味插旗台北，「米干、炸豬皮、豌豆粉」三件套必點

不用跑桃園，台北就吃得到雲南米干！未開幕先轟動的眷村味餐館「猓玀苑」由實況主鳥屎及Fick所開設，並自7/28起試營運，落腳台北市中山區，為台北饕客帶來道地眷村美食，米干、米線及多種雲南小吃統統有。而

2023-07-29 13:03