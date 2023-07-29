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訂位爆滿！實況主「猓玀苑」眷村味插旗台北，「米干、炸豬皮、豌豆粉」三件套必點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖(網友廖昌皓、MKSQQQ)
圖／摘自Google地圖(網友廖昌皓、MKSQQQ)

不用跑桃園，台北就吃得到雲南米干！未開幕先轟動的眷村味餐館「猓玀苑」由實況主鳥屎及Fick所開設，並自7/28起試營運，落腳台北市中山區，為台北饕客帶來道地眷村美食，米干、米線及多種雲南小吃統統有。而新店也在開幕前就吸引不少網友在Google地圖上留下好評表示期待。

圖／猓玀苑粉絲頁
圖／猓玀苑粉絲頁

圖／猓玀苑粉絲頁
圖／猓玀苑粉絲頁

台北米干新店「猓玀苑」主打道地米干、米線等雲南美食，該店不僅因實況主鳥屎及Fick的粉絲與網友支持度掀起話題，店家的傳統雲南米干也自試營運起就受到饕客喜愛。「猓玀苑」於7/28試營運，主餐有「米干、米線、粑粑絲」等選擇，加入肉片、蛋花、酸菜等經典配料，一口吃下是滿滿的眷村在地味。而雲南小吃「豌豆粉」及「炸豬皮」更是吃米干必點配角，點上一杯網友激推的「椰奶」，一餐不僅飽足又實惠。

猓玀苑吃得到米干、米線等眷村味及多種雲南道地小吃。圖／摘自Google地圖(網友廖昌皓)
猓玀苑吃得到米干、米線等眷村味及多種雲南道地小吃。圖／摘自Google地圖(網友廖昌皓)

豌豆粉。圖／摘自Google地圖(網友MKSQQQ)
豌豆粉。圖／摘自Google地圖(網友MKSQQQ)

欲前往嘗鮮的朋友注意了！猓玀苑公佈訂位方式，目前開放線上訂位，值得注意的是，線上開放兩週內訂位、不開放當日訂位，訂位人數至多4人，而現場候位則以吧台入座優先，相關訂位資訊可見猓玀苑粉絲頁

圖／猓玀苑粉絲頁
圖／猓玀苑粉絲頁

猓玀苑

開幕日：2023/7/28起試營運

地址：台北市中山區興安街40號

營業時間：週二至四12:00-14:00、18:00-23:00；週五至日12:00-14:00、18:00-00:00（週一公休）

備註：用餐時限一小時；最後點餐時間22:00；餐點數量有限，當天售完為止

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眷村 小吃 饕客 必點

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