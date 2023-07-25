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王品再出招「旬嚐」全新鍋物登場！吃得到A5黑毛和牛與波士頓龍蝦

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／句嚐提供
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「旬嚐」，一個即將引發美食界矚目的全新鍋物品牌即將降臨！王品集團再次突破極限，以最新日式鍋物為主要概念打造火鍋品牌，日前確定8月將開幕，火熱夏日吹冷氣吃鍋剛剛好！

圖／句嚐提供
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確定將於台北市中山區南京東路插旗「旬嚐」首店。進入店內，優雅的裝潢與寧靜的氛圍，彷彿穿越至日本美食之都。而每一道鍋物，都是精選的和牛與活海鮮，帶來絕對的美味享受。過去王品豐富的鍋物經營經驗，為每一位用餐者獻上專業、細心的桌邊服務，讓味覺在無盡的探索中獲得極致的滿足。

圖／句嚐提供
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當「旬嚐」初現端倪，各界食客即掀起無窮好奇，日前官網透露，菜色以嚴選當季頂級食材為基底，每一道菜品都蘊含著主廚們的巧思與獨特風味；另有雙人海陸套餐與四人海陸套餐，以及琳瑯滿目的海鮮、肉品、開胃小品、當令時蔬，還有雜炊、水果等多樣選項，每一口相信都是滋味的探索。該店主打精緻與高檔鍋物價格，預計每位客人的消費客單價會落在1000至3000元左右之間。敬請期待官方正式公告開幕日期，千萬別錯過了！

圖／句嚐提供
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