又一間成回憶！燒肉吃到飽「野宴」三重店熄燈　在地人嘆：它撐了好久

近日，我們三重人粉絲專頁發現原位於三重正義北路上的野宴已熄燈，發文表示「三重烤肉吃到飽的店-1」，讓許多在地人嘆「大學時期吃到飽燒肉第一首選」、「又一間成回憶了」、「時代的眼淚」。

圖／野宴官網

位於新北三重的燒肉吃到飽「野宴」已歇業，據網友分享這間野宴已經收一陣子了，令不少人吃驚回應「居然倒了」、「年輕世代終結」，其實該品牌曾歷經食安問題，能夠撐到現在已不容易。此外，也有網友回想表示，野宴初期的服務與食材品質都是上等的，後來陸續展店，吃過分店後就不再訪了，也有不少人認為是「品質越來越低」，使得回訪率下降。

圖／我們三重人粉絲專頁

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