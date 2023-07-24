吃不到了！全台第６名炒飯「艋舺阿龍炒飯」老闆曝近況　全網暖心集氣：戰勝病魔

為老闆加油！位於台北萬華的「艋舺阿龍炒飯專門店」深受饕客喜愛，先前因老闆健康狀況不得已歇業，轉至幼兒園為小朋友煮飯。沒想到，老闆昨(23)日在臉書發文透露自己的近況，表示「阿龍很愛大家，雖然要吃到炒飯已經是不可能了」，讓不少網友淚目，同時也為老闆加油打氣。

「艋舺阿龍炒飯專門店」曾被網友票選為全台第六名的炒飯，擁有不少忠實粉絲。而老闆最新發文透露，因身體狀況容易喘、沒有體力，辭去了幼兒園的工作專心化療，再次喊話「阿龍很愛大家，雖然要吃到炒飯已經是不可能了，等病治療到一個階段」，並祝福大家身體都健康、心情輕鬆快樂，之後有新進展也會再發文通知。而此貼文一出，吸引不少人留言為老闆加油打氣，希望老闆能成功戰勝病魔。

「艋舺阿龍炒飯」曾被網友票選為全台第六名的炒飯。圖／蕃薯藤提供

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