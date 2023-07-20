永和掀起火鍋熱！3大人氣火鍋進駐一次看，「石二鍋」首度插旗「汕頭沙茶鍋」吹冷氣必吃

近日，永和成為火鍋控的天堂，三間超高人氣個人火鍋品牌紛紛進駐，雖然是夏天，但吹冷氣吃鍋絕對別有一番風味。UDN小編特別整理三家火鍋店特色與介紹，一起來看看！

王品集團旗下的「石二鍋永和一號店」即將於7月21日正式插旗永和，招牌台式石頭火鍋是超多人的喜愛，冬瓜檸檬冰沙更可以夏季爽吃鍋消暑。另外也將同步推出全新台味鍋底「汕頭沙茶鍋」，特製沙茶醬由油蔥酥、花生、魷魚及秘方香料拌炒，搭配柴魚昆布高湯等，加價30元即可享受。

圖／石二鍋提供

圖／石二鍋提供

雞湯大叔新北一號店

雞湯湯底絕對是招牌中的招牌，舉凡像是蔬果雞湯、白蘭地燉雞湯及每月限定湯底試飲，都是火鍋界中少有品嚐不同口味的機會；每款湯底還有5塊招牌「乾煎百里香雞腿排」，搭配肉片套餐，填寫問卷免費獲得「鯛魚/干貝/雞腿排」招待券喔！至於副食有波浪麵和蔬菜麵可以擇一，Q彈好吃而飯後的免費冰淇淋和水果，目前營業時間延長至半夜12點，宵夜控可以準備吃起來了。

圖／雞湯大叔提供

圖／雞湯大叔提供

吉拾鍋 永和福和店

吾蜂美味集團再度出擊，推出全新概念「吉拾鍋」，首家門市直接選擇永和，主打湯底豐富多樣，有麻辣鍋、胡椒鍋等10種選擇，價位CP值高，從128元至178元不等。另外店內日式侘寂風設計營造舒適用餐環境，並提供自助吧喝到飽和湯底試飲等三大亮點，力求滿足永和人的胃口。

現在為了慶祝開幕一個月，「永和福和店」優惠活動時間即日至2023年08月31日（活動限平日），包含平日內與用11:00 - 16:00 來店消費並出示活動圖檔，凡點購指定鍋品，即享「加1元多1件」活動優惠，贈送品項：三菇來了、海味三兄弟、豆皮、餃餃者聯盟、雞蛋、水晶餃、一口小油條等。其他優惠請上臉書粉專查詢。

圖／吉拾鍋提供

圖／吉拾鍋提供

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