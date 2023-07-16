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夏天到了首選喜來登「SUKHOTHAI」！首推泰國蝦三吃，還有海鮮什錦鍋

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

夏天到了就是要吃泰式！台北喜來登大飯店「SUKHOTHAI」熱推出令人垂涎欲滴的新品泰國美食。尤其SUKHOTHAI擁有泰國皇家政府「泰精選(Thai Select) 」美食認證，更加道地，絕對是必吃。

圖／台北喜來登大飯店提供
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首推肥嫩鮮美的泰國蝦三吃，供應酸爽的清蒸檸檬、濃郁的泰式辣炒和招牌金沙咖哩口味。另有涼拌牡蠣，搭配特製泰式辣椒膏、開陽、香茅、薄荷葉和檸檬葉等配料，散發鮮甜牡蠣汁和辣味刺激。

圖／台北喜來登大飯店提供
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喜愛牛肉的讀者絕不能錯過火烤牛肉葡萄沙拉，由沙朗牛肉經泰式香料醃製、炭火燒烤，搭配新鮮葡萄、香茅和薄荷，味道清爽開胃。

圖／台北喜來登大飯店提供
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還有泰北海鮮什錦陶鍋，湯底酸爽，使用香茅、南薑、檸檬葉和乾辣椒炒出，再加入豬骨湯熬煮，食材包括肥美泰國蝦、手打豬肉丸、滑嫩小里肌、美白菇和大白菜等，充滿酸香與鮮濃美味。

最後，解暑甜點紫芋摩摩和仙草椰奶波羅蜜絕對不能錯過。紫芋摩摩搭配椰奶西米露，口感綿密。仙草椰奶波羅蜜則以嫩彈的黑鮮草凍搭配純濃椰奶和手熬黑糖蜜，帶來清涼芳香的解暑體驗。

圖／台北喜來登大飯店提供
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即日起至9月30日，每道菜品價格範圍從200元至1,280元，欲了解更多詳情或預訂，請致電台北喜來登大飯店或至官網查詢。

圖／台北喜來登大飯店提供
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