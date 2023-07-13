速食控衝！繼光香香雞「６款創意美式漢堡」限店開賣推兩日半價、NeNe Chicken「國際薯條日」連４天免費升級

繼光香香雞化身美式炸雞餐廳啦！位於台中中區的「繼光香香雞」旗艦店開賣六款創意美式漢堡，同步推出「醬料免費無限爽沾」三種醬料三種風味，7/14、7/15還有「豪華套餐半價」特別優惠。此外，韓國炸雞品牌NeNe Chicken也有「國際薯條日」活動，原味薯條免費升等，速食控快趁這幾天搶吃一波。

圖／繼光香香雞粉絲頁

「繼光香香雞」台中中山旗艦店推出6款限定創意漢堡，包含花生米血炸雞堡、麻婆豆腐炸雞堡、青花椒香炸雞堡、和風柚香炸雞堡、美式勁辣炸雞堡、蜂蜜塔塔炸雞堡，每種口味都好吃涮嘴。還有「是拉差醬(辣醬)」、「糖醋醬」、「蜂蜜芥末醬」等醬料免費無限爽沾好康。7/14、7/15連續兩日更加碼推出「50週年特別優惠」，活動每日前25名購買指定兩款口味炸雞漢堡（蜂蜜塔塔、花生米血）豪華套餐享「半價」優惠。

圖／繼光香香雞粉絲頁

圖／繼光香香雞粉絲頁

除了繼光香香雞推出優惠外，韓國人氣炸雞品牌NeNe Chicken也自即日起至7/16祭出「NENE國際薯條日優惠」，只要購買原味薯條即可選擇升等為「初雪薯條」或「辣起士薯條」，濃郁奶香、甜中帶辣一次滿足，薯條控可別錯過啦！

圖／NeNe Chicken Taiwan官網

初雪薯條。圖／NeNe Chicken Taiwan官網

繼光香香雞xTplus茶加 中山旗艦店

地址：台中市中區中山路29號

營業時間：11:00-21:00

50週年特別優惠：7/14、7/15限時兩天，每日前25名購買指定兩款口味炸雞漢堡（蜂蜜塔塔、花生米血）豪華套餐享「半價」優惠

NeNe Chicken 國際薯條日優惠資訊

活動時間：2023/7/13-7/16

優惠內容：購買原味薯條可選擇升等為「初雪薯條」或「辣起士薯條」

延伸閱讀：

．1元好康開心吃！ 3大「速食優惠」省錢攻略 必勝客、21Plus、漢堡王統統省

．韓式「UNCLE-Ｋ火烤店」內湖新開幕！首推36小時熬煮招牌菜「元祖馬鈴薯排骨鍋」